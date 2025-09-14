Может снабжать крупнейшие города на протяжении веков: ученые обнаружили под Атлантическим океаном огромный источник питьевой воды

Под толщей соленых вод Атлантики учёные обнаружили огромные запасы пресной воды, которые в будущем могут помочь преодолеть глобальный дефицит этого ресурса. Еще в 1976 году во время бурения у северо-восточного побережья США, ища нефть и газ, исследователи наткнулись на пресную воду.

С тех пор научное сообщество дискутировало, могут ли под океаническим дном существовать большие водоносные горизонты. И только в 2025 году эта гипотеза получила убедительное подтверждение. пишет AP News.

Международная экспедиция 501, продолжавшаяся с мая по июль, исследовала подводные горизонты вблизи мыса Код. Используя платформу, обычно работающую на нефтяных месторождениях, команда пробурила буровую скважину почти на 400 метров под дном океана и получила тысячи литров воды с соленостью, близкой к обычным наземным источникам.

По предварительным оценкам, масштабы открытия поражают: этого скрытого резервуара хватило бы, чтобы снабдить Нью-Йорк пресной водой на сотни лет. Геофизик и участник экспедиции Брэндон Дуган подчеркнул, что такие открытия проходят в местах, где никто и не надеялся найти пресную воду.

Специалисты отмечают, что в мире стремительно растет спрос на воду. По прогнозам ООН, уже к 2030 году потребности человечества превысят имеющиеся запасы почти на 40%. Во многих городах мира дефицит ощущается уже сегодня. Поэтому океанические водоносные горизонты могут стать одним из ключевых решений в борьбе с будущим водным кризисом.

