Может дестабилизировать ситуацию по всему миру: ученые объяснили опасность извержения вулкана в Йеллоустоуне

Супервулкан Йеллоустоун, расположенный в США, представляет серьезную потенциальную угрозу, и возможное его извержение будет иметь последствия далеко за пределами Америки. К такому выводу пришли ученые Американской геологической службы (USGS), результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature.

Используя методы электромагнитной визуализации, они создали трехмерную карту магматической системы кальдеры. Оказалось, что она состоит из изолированных зон расплава, где доля магмы достигает от 2% до 30%, и больше всего она сосредоточена на северо-востоке — около 400–500 км³ риолитовой магмы. Это больше, чем при известном извержении Меса-Фоллс 1,3 миллиона лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Источником тепла является базальтовая интрузия из мантии, постепенно увеличивающая эти зоны плавления. Хотя сейчас не обнаружен единый резервуар, в будущем они могут соединиться, что повысит риск масштабного извержения. За последние 2,1 миллиона лет в Йеллоустоуне произошло три больших взрыва, но прогнозировать их цикл невозможно. Ученые подчеркивают, что вероятность глобального извержения уровня VEI 7 или выше к 2100 году составляет около 16%.

Модели показывают, что подобное извержение начнется с меньших локальных взрывов, которые могут занять годы, а затем перерастет в главную фазу. Риолитовая магма будет выбрасывать столбы пепла, способные достигать стратосферы, а пирокластические потоки со скоростью более 300 км/ч будут уничтожать территории в радиусе сотни километров. Пепел может засыпать крупные американские города, а мелкие его частицы достичь даже восточного побережья США.

Еще более опасным станет глобальный эффект: в стратосферу попадут миллионы тонн диоксида серы, которые образуют сульфатные аэрозоли и снизят среднюю температуру на планете примерно на 4 °C. В отдельных регионах Северной Америки похолодание может превысить 10 °C и длиться десятилетиями. Это означает масштабный крах сельского хозяйства, а пепел с тяжелыми металлами приведет к загрязнению почв и воды, создавая угрозу для здоровья миллионов людей.

Хотя подобный сценарий неизбежен, ученые отмечают: уровень подготовки к таким глобальным катастрофам пока не отвечает возможным последствиям, которые способны коренным образом изменить климат, экономику и жизнь на Земле.

