Маринады для курицы, с которыми она будет сочной и ароматной

Хотите, чтобы курица всегда была сочной и ароматной? Секрет в верном маринаде. Но и способ хранения играет не менее немаловажную роль.

Желтый маринад:

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Йогурт – 1 ст.л;

• Паприка – 1/2 ч.л;

• Кумин – 1/2 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Лук сушеный - 1/2 ч.л;

• Имбирь сушеный – 1/2 ч.л;

• Черный перец – 1/2 ч.л;

• Куркума – 1 ч.л;

• Чеснок сухой – 1/2 ч.л;

• Кинза сушеная или свежая – 1 ч.л.

Смешать все составляющие, замариновать мясо и завакуумировать.

Красный маринад:

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Сметана – 2 ст.л;

• Имбирь свежий – 1 ч.л;

• Чеснок свежий – 1 зубчик;

• Корица – 1/2 ч.л;

• Гвоздика – 1/2 ч.л;

• Мускатный орех – 1/2 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Кумин – 1/2 ч.л;

• Анис – 1/2 ч.л;

• Чили сухой – 1/2 ч.л;

• Куркума – 1/2 ч.л;

• Кориандр – 1/2 ч.л;

• Паприка – 2 ч.л;

• Сок половины лайма.

Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис. Смешать все составляющие и замариновать куриное филе или бедра. Завакуумировать для ускорения процесса маринования. Хранить в холодильнике.

Зеленый маринад:

• Оливковое масло – 2 ст.л;

• Чили свежий – 1 ч.л;

• Чеснок – 1 зубчик;

• Сок и цедра лимона/лайма;

• Кинза (можно заменить петрушкой) – 1 ст.л;

• Паприка – 1/2 ч.л;

• Кориандр – 1/2 ч.л;

• Кумин – 1/2 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Мед – 1 ст.л.

Смешать составляющие. Замариновать куриное мясо. Завакуумировать.