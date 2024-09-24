Маринади для курки, з якими вона буде соковитою та ароматною
Хочете, щоб курка завжди була соковитою та ароматною? Секрет в правильному маринаді.
Жовтий маринад:
• Оливкова олія — 2 ст.л;
• Йогурт — 1 ст.л;
• Паприка — 1/2 ч.л;
• Кумин — 1/2 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Цибуля сушена — 1/2 ч.л;
• Імбир сушений — 1/2 ч.л;
• Чорний перець — 1/2 ч.л;
• Куркума — 1 ч.л;
• Часник сухий — 1/2 ч.л;
• Кінза сушена чи свіжа — 1 ч.л.
Змішати всі складові, замаринувати мʼясо та завакуумувати.
Червоний маринад:
• Оливкова олія — 2 ст.л;
• Сметана — 2 ст.л;
• Імбир свіжий — 1 ч.л;
• Часник свіжий — 1 зубчик;
• Кориця — 1/2 ч.л;
• Гвоздика — 1/2 ч.л;
• Мускатний горіх — 1/2 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Кумин — 1/2 ч.л;
• Аніс — 1/2 ч.л;
• Чилі сухий — 1/2 ч.л;
• Куркума — 1/2 ч.л;
• Коріандр — 1/2 ч.л;
• Паприка — 2 ч.л;
• Сік половини лайма.
Подрібнити у ступці кумин, гвоздику та аніс. Змішати всі складові та замаринувати куряче філе або стегна. Завакуумувати для пришвидшення процесу маринування. Зберігати в холодильнику.
Зелений маринад:
• Оливкова олія — 2 ст.л;
• Чилі свіжий — 1 ч.л;
• Часник — 1 зубчик;
• Сік та цедра лимона/лайма;
• Кінза (можна замінити петрушкою) — 1 ст.л;
• Паприка — 1/2 ч.л;
• Коріандр — 1/2 ч.л;
• Кумин — 1/2 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Мед — 1 ст.л.
Змішати складові. Замаринувати куряче мʼясо. Завакуумувати.