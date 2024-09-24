Маринади для курки, з якими вона буде соковитою та ароматною

Хочете, щоб курка завжди була соковитою та ароматною? Секрет в правильному маринаді.

Жовтий маринад:

• Оливкова олія — 2 ст.л;

• Йогурт — 1 ст.л;

• Паприка — 1/2 ч.л;

• Кумин — 1/2 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Цибуля сушена — 1/2 ч.л;

• Імбир сушений — 1/2 ч.л;

• Чорний перець — 1/2 ч.л;

• Куркума — 1 ч.л;

• Часник сухий — 1/2 ч.л;

• Кінза сушена чи свіжа — 1 ч.л.

Змішати всі складові, замаринувати мʼясо та завакуумувати.

Червоний маринад:

• Оливкова олія — 2 ст.л;

• Сметана — 2 ст.л;

• Імбир свіжий — 1 ч.л;

• Часник свіжий — 1 зубчик;

• Кориця — 1/2 ч.л;

• Гвоздика — 1/2 ч.л;

• Мускатний горіх — 1/2 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Кумин — 1/2 ч.л;

• Аніс — 1/2 ч.л;

• Чилі сухий — 1/2 ч.л;

• Куркума — 1/2 ч.л;

• Коріандр — 1/2 ч.л;

• Паприка — 2 ч.л;

• Сік половини лайма.

Подрібнити у ступці кумин, гвоздику та аніс. Змішати всі складові та замаринувати куряче філе або стегна. Завакуумувати для пришвидшення процесу маринування. Зберігати в холодильнику.

Зелений маринад:

• Оливкова олія — 2 ст.л;

• Чилі свіжий — 1 ч.л;

• Часник — 1 зубчик;

• Сік та цедра лимона/лайма;

• Кінза (можна замінити петрушкою) — 1 ст.л;

• Паприка — 1/2 ч.л;

• Коріандр — 1/2 ч.л;

• Кумин — 1/2 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Мед — 1 ст.л.

Змішати складові. Замаринувати куряче мʼясо. Завакуумувати.