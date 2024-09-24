Маринады для курицы, с которыми она будет сочной и ароматной
Хотите, чтобы курица всегда была сочной и ароматной? Секрет в верном маринаде. Но и способ хранения играет не менее немаловажную роль.
Желтый маринад:
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Йогурт – 1 ст.л;
• Паприка – 1/2 ч.л;
• Кумин – 1/2 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Лук сушеный - 1/2 ч.л;
• Имбирь сушеный – 1/2 ч.л;
• Черный перец – 1/2 ч.л;
• Куркума – 1 ч.л;
• Чеснок сухой – 1/2 ч.л;
• Кинза сушеная или свежая – 1 ч.л.
Смешать все составляющие, замариновать мясо и завакуумировать.
Красный маринад:
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Сметана – 2 ст.л;
• Имбирь свежий – 1 ч.л;
• Чеснок свежий – 1 зубчик;
• Корица – 1/2 ч.л;
• Гвоздика – 1/2 ч.л;
• Мускатный орех – 1/2 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Кумин – 1/2 ч.л;
• Анис – 1/2 ч.л;
• Чили сухой – 1/2 ч.л;
• Куркума – 1/2 ч.л;
• Кориандр – 1/2 ч.л;
• Паприка – 2 ч.л;
• Сок половины лайма.
Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис. Смешать все составляющие и замариновать куриное филе или бедра. Завакуумировать для ускорения процесса маринования. Хранить в холодильнике.
Зеленый маринад:
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Чили свежий – 1 ч.л;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Сок и цедра лимона/лайма;
• Кинза (можно заменить петрушкой) – 1 ст.л;
• Паприка – 1/2 ч.л;
• Кориандр – 1/2 ч.л;
• Кумин – 1/2 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Мед – 1 ст.л.
Смешать составляющие. Замариновать куриное мясо. Завакуумировать.