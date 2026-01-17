Люди использовали 'рации' 6 тысяч лет назад: ученые нашли доказательства (фото)

Ученые исследовали 12 доисторических раковинных труб (рогов из раковин морской улитки Charonia), найденных на территории современной Каталонии (Испания). Эти артефакты датируются периодом 3650-4690 годов до н. е. — то есть им около 6000 лет. Результаты поразили даже опытных археологов: 8 из 12 инструментов сохранились идеально и способны издавать громкие, четкие звуки.

Об открытии сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports. Самый мощный звук, который смогли воспроизвести ученые, достиг 111,5 децибела – это уровень, сравнимый с мощным автомобильным гудком или игрой на тромбоне в полную силу. Звуковая волна легко распространялась на расстояние 5-10 км между неолитические поселения, особенно в условиях открытой местности или в горах, где отражалась от склонов.

Ученые считают, что эти раковины использовались в качестве примитивной системы связи между общинами: для передачи простых кодированных сигналов, предупреждения об опасности, координации сбора урожая или даже подземных работ в шахтах.

Где нашли "рации"

Артефакты обнаружили на пяти археологических объектах вдоль реки Лобрегат в Каталонии:

два земледельческих поселения, расположенные далеко друг от друга;

пещера Кова-де-Л'Ор в горах (где звук отражался от долин и вершин);

неолитические шахты Эспальтер и Кан-Тинторер (где добывали зелёный минерал варисцит для украшений).

Особенно интересно, что некоторые трубы нашли именно в заброшенных шахтах – вероятно, их использовали для передачи сигналов во тьме под землей.

Как изготовляли инструменты

Каждую трубу делали из раковины морской улитки Charonia (известной как "труба Тритона"). Древние мастера аккуратно отрезали кончик, создавая мундштук. На некоторых раковинах сохранились следы повреждений от морских червей и губок – это значит, что их собирали мертвыми с морского дна, а не ели, а специально выбирали за акустические свойства.

Некоторые инструменты имели просверленные отверстия для ремешка, но они не влияли на звук.

Что удалось воспроизвести

После 6000 лет бездействия лучшие образцы все еще издавали три разных нота с очень стабильной высотой тона. Это свидетельствует о том, что древние люди могли создавать не просто сигналы тревоги, а более сложные звуковые последовательности.

По словам соавторки исследования Маргариты Диас-Андреу из Университета Барселоны, эти находки доказывают, что неолитические общины имели развитую систему коммуникации на большие расстояния — более эффективную, чем бежать с гонцами.

Интересно, что раковинные трубы активно использовались около 1500 лет, затем исчезли на 3000 лет и снова появились уже в эпоху бронзы. Почему именно так – пока неизвестно.

