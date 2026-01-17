Люди використовували 'рації' 6 тисяч років тому: вчені знайшли докази (фото)

Вчені дослідили 12 доісторичних черепашкових труб (рогів із раковин морського равлика Charonia), знайдених на території сучасної Каталонії (Іспанія). Ці артефакти датуються періодом 3650–4690 років до н. е. — тобто їм близько 6000 років. Результати вразили навіть досвідчених археологів: 8 із 12 інструментів збереглися ідеально і досі здатні видавати гучні, чіткі звуки.

Про відкриття повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Scientific Reports. Найпотужніший звук, який змогли відтворити вчені, сягнув 111,5 децибела — це рівень, порівнянний із потужним автомобільним гудком або грою на тромбоні на повну силу. Звукова хвиля легко поширювалася на відстань 5–10 км між неолітичними поселеннями, особливо в умовах відкритої місцевості або в горах, де відбивалася від схилів.

Вчені вважають, що ці раковини використовувалися як примітивна система зв’язку між громадами: для передачі простих кодованих сигналів, попередження про небезпеку, координації збору врожаю чи навіть підземних робіт у шахтах.

Де знайшли "рації"

Артефакти виявили на п’яти археологічних об’єктах уздовж річки Лобрегат у Каталонії:

два землеробські поселення, розташовані далеко одне від одного;

печера Кова-де-Л’Ор у горах (де звук відбивався від долин і вершин);

неолітичні шахти Еспальтер і Кан-Тінторер (де видобували зелений мінерал варисцит для прикрас).

Особливо цікаво, що деякі труби знайшли саме в покинутих шахтах — ймовірно, їх використовували для передачі сигналів у темряві під землею.

Як виготовляли інструменти

Кожну трубу робили з раковини морського равлика Charonia (відомого як "труба Тритона"). Давні майстри акуратно відрізали кінчик, створюючи мундштук. На деяких раковинах збереглися сліди пошкоджень від морських черв’яків і губок — це означає, що їх збирали мертвими з морського дна, а не їли, а спеціально обирали за акустичні властивості.

Деякі інструменти мали просвердлені отвори для ремінця, але вони не впливали на тон звуку.

Що вдалося відтворити

Після 6000 років бездіяльності найкращі зразки все ще видавали три різні ноти з дуже стабільною висотою тону. Це свідчить про те, що стародавні люди могли створювати не просто сигнали тривоги, а складніші звукові послідовності.

За словами співавторки дослідження Маргарити Діас-Андреу з Університету Барселони, ці знахідки доводять, що неолітичні громади мали розвинену систему комунікації на великі відстані — значно ефективнішу, ніж бігти з гінцями.

Цікаво, що черепашкові труби активно використовувалися близько 1500 років, потім зникли на 3000 років і знову з’явилися вже в епоху бронзи. Чому саме так — поки невідомо.

