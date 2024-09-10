Любители овощных закусок будут в восторге: рецепт болгарского перца в томатном соусе
Для успешного консервирования важно выбирать свежие, зрелые и мясистые плоды без повреждений. Цвет перца не имеет принципиального значения. Если нет свежего томатного сока, то можно использовать томатную пасту или готовые соусы. Об этом пишет VSN.
Ингредиенты (на 5 банок по 0,5 л):
- Сладкий перец – 3 кг
- Томатный соус – 500 мл
- Вода – 250 мл
- Сахар – 100 г
- Соль – 1 ст. л.
- Уксус – 100 мл
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Приготовление:
- Подготовьте перец: помойте, удалите семена и плодоножки, нарежьте вдоль нескольких частей.
- Приготовьте маринад: смешайте воду, томатный соус, соль и сахар до полного растворения.
- Залейте перец маринадом, добавьте уксус и кропотливо перемешайте.
- Доведите смесь до кипения и варите 15 минут, периодически помешивая.
- Разложите горячий перец в стерилизованные банки и закатайте.
- Охлаждайте консервацию в перевернутом виде под одеялом.
Консервированный перец в томате можно подавать как отдельное блюдо или с гарниром. Он отлично сочетается с мясом, птицей и рыбой, а также подходит для приготовления открытых пирогов и пиццы.
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