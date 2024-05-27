Лучше их не покупайте: эксперты назвали 5 проблемных автомобилей с пробегом
Приобретение авто со вторичного рынка часто сопровождается потенциальными опасностями.
Автоэксперты поделились с изданием GO рекомендациями относительно тех моделей автомобилей с пробегом, которые лучше не покупать. В их антирейтинге оказалось пять машин, которые могут стать причиной постоянных проблем для их новых владельцев.
1. Fiat 500
Модель Fiat 500 снискала сомнительную славу из-за регулярных неисправностей и значительных затрат на их устранение. Руководитель редакции Automoblog Карл Энтони отметил, что по данным Consumer Reports и J.D. Power, показатели качества и надежности этого автомобиля в Америке оставляли желать лучшего. Особенно стоит избегать авто, выпущенных в период с 2012 по 2016 год.
2. Ford Escape
Ford Escape также не соответствует стандартам качества среди подержанных автомобилей. Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда указывает на несколько критических проблем, которые могут возникнуть у владельцев:
- неисправности трансмиссии, включая дрожь и рывки;
- потребность в частом сервисном обслуживании ходовой части.
Читайте также: Названы топ 16 самых дешевых и самых надежных кроссоверов
3. Volkswagen Eos
Хотя производство Volkswagen Eos и было прекращено в 2015 году, он все равно продолжает быть одним из худших подержанных кабриолетов для покупки. Джо Гиранда обращает внимание на следующие проблемы:
- регулярные поломки электроприводов окон и складной крыши;
- значительные затраты на ремонтные работы;
- проблемы с ходовой.
4. Chrysler 200
Chrysler 200 включен в перечень автомобилей, которые лучше обходить стороной. По информации Cars.com, некоторые модели 2015 года отзывали из-за проблем с электричеством и перебоев в энергоснабжении. Лиланд Джонс добавляет к этому:
- неисправности двигателя;
- проблемы с системой круиз-контроля
5. BMW
Старые модели BMW могут выглядеть привлекательно, но Лиланд Джонс советует воздержаться от их покупки, независимо от года выпуска. К причинам относятся:
- высокие затраты на техническое обслуживание;
- дорогостоящие ремонтные работы;
- непредсказуемость поломок.
Напомним, ранее эксперты составили топ-15 подержанных автомобилей до 4000 долларов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !