Лето в банке: рецепт консервированных в собственном соку помидоров

Помидоры в собственном сок - это очень вкусный и полезный вид заготовки. Для приготовления нам понадобится 3 кг томатов. Более твердые плоды разместим в литровых банках, а из остальных приготовим простой томатный сок. Об этом пишет Shuba.

Почему стоит выбрать помидоры в собственном сок

Для этой консервации требуются только помидоры, соль и сахар. Указанное количество ингредиентов рассчитано на 2 литровые банки.

Возможно, вам придется приготовить дополнительную порцию сока для полного заполнения банок. По желанию можно добавить чеснок и укроп для более ароматного вкуса.

Сок должен быть достаточно соленым – 1 столовая ложка на литр готового продукта. После заливки в банки, помидоры впитают часть соли.

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Составляющие рецепта

На 3 порции:

Основные ингредиенты

Томаты - 3 кг

Сахар – по вкусу

Соль – 1,5 ст. л.

Пошаговый рецепт помидоров в собственном соке:

Подготовьте тару

Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянные банки для консервирования. Крышки прокипятите.

Разделайте помидоры

Промойте томаты под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и рассортируйте по размеру.

Подготовьте плоды

Самые большие помидоры разрежьте пополам. Помните, что в банки помещается разное количество плодов в зависимости от их диаметра.

Разложите томаты

Половину помидоров разместите в банках, остальное используйте для приготовления сока.

Ошпарте кипятком

Залейте помидоры в банках крутым кипятком, накройте крышками и оставьте до полного охлаждения.

Приготовьте сок

Пропустите оставшиеся помидоры через мясорубку. Консистенцию сока регулируйте по собственному предпочтению.

Проварите сок

Перелейте сок в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль (1 ст. л. на 1 л. сока) и сахар по вкусу.

Кипятите до исчезновения большой пены.

Закатайте банки

Слейте воду из помидоров и залейте горячим соком.

Закрутите банки, переверните крышками вниз и укутайте теплым полотенцем.

После охлаждения храните в темном прохладном месте.

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