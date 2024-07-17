Когда свет дали на час: рецепт самого быстрого персикового джема

Жаркое солнце, пение пения и... аромат свежеиспеченного персикового джема! Приготовить его невероятно просто, а результат – настоящее наслаждение на весь зимний период.

Всего два ингредиента – и вот у вас на столе самый вкусный в мире персиковый джем! Об этом пишет shuba.

Ингредиенты:

1,1 кг персиков

500 г сахара

Приготовление:

Персики помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте. На маленьком огне тушите персики в течение 20 минут. Затем снимите кастрюлю с плиты, а фрукты измельчите в блендере до состояния пюре. Верните персиковое пюре на плиту, доведите до кипения и варите еще 10 минут. Готовый джем разложите в чистые стерилизованные банки, закрутите крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте на сутки.

Вариации:

Для более насыщенного вкуса можете добавить в джем немного лимонного сока или цедры.

можете добавить в джем немного лимонного сока или цедры. Для экзотики бросьте в кастрюлю с персиками несколько листочков мяты или базилика.

бросьте в кастрюлю с персиками несколько листочков мяты или базилика. Если хотите получить более густой джем, варите его немного дольше, чем указано в рецепте.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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