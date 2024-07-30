Капсула времени из океана: на берегу нашли послание, которому 150 лет, и расшифровали

49-летняя Эми Смит Мерфи, занимающаяся дизайном поздравительных карт, прогуливалась вдоль берега в штате Нью-Джерси, США, когда ее внимание привлек необычный предмет, прибивший к берегу морем. Оказалось, что это было очень старое послание в бутылке.

Об этом сообщает Philadelphia Inquirer.

Она забрала эту запечатанную зеленую бутылку в свой дом и открыла ее с помощью штопора, после чего ее племянница достала из нее старый пожелтевший лист с помощью зубочистки.

Обнаружение старинной бутылки в океане стало настоящим открытием для Эми, которая потратила двое суток, чтобы расшифровать надпись на ней. Она смогла разглядеть слова: "Яхта 'Нептун', Атлантик-Сити, Нью-Джерси. 6 августа 1876".

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Эта бутылка, дрейфующая по морским просторам 148 лет, была найдена всего в 15 милях от места, где ее когда-то бросили за борт. Эми заинтересовалась историей своей находки и обнаружила, что аналогичный предмет от Barr & Brother Philadelphia, датированный 1900 годом, был на сайте для коллекционеров. Схожие предметы производились в 1870-х годах.

Интерес Эми усилился, когда она узнала, что записка была написана на обороте визитки от WG&J Klemm, известной филадельфийской компании, существовавшей в XIX веке.

Эми задалась вопросом: "Кто был на том судне и куда он направлялся? Было ли это развлекательное путешествие или имело деловой характер?

Во время дальнейших поисков она натолкнулась на некролог капитана Сэмюэла Гейла с 1874 года, который указывал на то, что он был владельцем Нептуна, известной яхты для дневных круизов, привлекавшей многочисленных путешественников.

Эми предположила: "Кажется, загадочность капитана привлекала людей. Интересно, сколько информации мы можем собрать об этой бутылке и как она связана с Филадельфией и Южным Джерси", — поделилась она с Мерфи.

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