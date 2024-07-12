Поражены были все: в Италии строители раскопали сад римского императора-садиста, которому 2000 лет (фото)

На строительной площадке в Италии обнаружили остатки старинного сада, которому около 2000 лет. Этот сад когда-то принадлежал одному из римских императоров, сообщает LiveScience.

Археологи отмечают, что стены сада, сделанные из травертина, выходили на берег реки Тибр, протекающей через Рим восточнее Ватикана. Министерство культуры Италии сообщило, что развалины были найдены во время строительства нового путепровода на площади Пьяцца Пиа.

Археологи нашли в руинах сада свинцовую водопроводную трубу с надписью: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Гравировка свидетельствует, что этот артефакт принадлежал Гаю Цезарю Августу Германику, известному как Калигула.

Эта надпись указывает на то, что древний сад принадлежал известному римскому императору. Калигула вошел в историю как тиранический и жестокий правитель, а также как садист. Он взошел на трон в 37 году н.э., а в 41 году был убит преторианской гвардией, которая должна была его защищать.

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Согласно отрывку из древнего текста, написанного египетским философом Филоном Александрийским, сад принадлежал Калигуле. В этом тексте описывается встреча Калигулы с представителем евреев из Александрии, состоявшаяся в большом саду Калигулы на берегу Тибра.

Евреи Александрии и греко-александрийское население находились в состоянии кризиса, проявлявшегося в насилии и религиозной нетерпимости. Калигула отклонил просьбу евреев о религиозной автономии и поддержал греков.

Археолог Алессио Де Кристофаро отмечает, что эта находка важна, поскольку площадь Пиа расположена в том же районе, что и сад Агриппины Старшей, матери Калигулы.

В начале 1990-х годов была обнаружена подобная трубка, на которой было отчеканено имя второй жены Августа. Ученые считают, что это имущество сначала принадлежало Германику, а затем перешло к его жене Агриппине Старшей, прежде чем попасть в Калигулу.

Кроме трубки, археологи также обнаружили керамические плиты римской эпохи и терракотовые фигуры с мифологическими сценами, которые украшали крыши домов.

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