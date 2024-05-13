Какие недорогие альтернативы красной рыбе и креветкам принесут больше пользы и вкуса

Часто считается, что морские деликатесы являются исключительно роскошью. Однако это не совсем правда, ведь существуют доступные варианты, которые не уступают по качеству дорогим морепродуктам, таким как лосось, устрицы или креветки.

Эти бюджетные морские продукты не только вкусны и питательны, но и полезны, содержат необходимые белки, витамины группы B, жирные кислоты омега-3, селен, цинк, витамин D и другие важные вещества. Они способствуют профилактике различных заболеваний и укреплению здоровья на разных уровнях. UAportal расскажет, какие существуют виды экономически выгодных морепродуктов и как они могут быть полезны для нашего здоровья.

Сардины считаются настоящим кладом для здоровья, ведь они насыщены протеином, железом, витаминами B и E, селеном и кальцием. Употребление сардин рекомендовано для обеспечения организма омега-3 жирными кислотами, которые мы можем получить только из пищи. Сардины также содержат важные минералы и аминокислоты, способствующие профилактике сердечных заболеваний и рака.

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Скумбрия богата витаминами группы B и селеном, которые являются ключевыми для здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин B12 важен для образования красных кровяных телец, поддержания метаболизма и укрепления нервной системы. Селен, мощный антиоксидант, защищает от рака, нейтрализуя свободные радикалы. Магний в составе скумбрии помогает регулировать работу сердца и нервной системы, снижая стресс и усталость. Эта рыба также полезна для крепости костей, зубов и волос.

Сельдь является ценным источником омега-3 жирных кислот и протеина, являющегося основой для мышечной ткани. Он содержит витамины E, D и B12, а также селен, йод и кальций, способствующие укреплению здоровья, повышению иммунитета и профилактике заболеваний.

Тунец даже в консервированном виде хранит все необходимые витамины, минералы, омега-3, железо и аминокислоты. Рекомендуется включать тунец в свой рацион три раза в неделю для обеспечения достаточного количества витаминов B12 и D.

Мидии содержат протеин, витамины группы B и железо, что делает их сравнимыми с говяжьим фаршем по пищевой ценности, но они более доступны и полезны, чем красное мясо. Для тех, кто следит за здоровым питанием, мидии являются важнейшим элементом диеты.

Морские гребешки содержат много протеина, таурина и глицина, аминокислот, которые защищают от атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Они помогают поддерживать упругость сосудов, укрепляют сердце и понижают уровень отвратительного холестерина. Также содержат селен, цинк и витамины группы B, поддерживающие общее здоровье организма.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие сорта рыбы можно употреблять.

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