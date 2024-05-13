Які недорогі альтернативи червоній рибі та креветкам принесуть найбільше користі та смаку

Часто вважається, що морські делікатеси є виключно розкішшю. Однак, це не зовсім правда, адже існують доступні варіанти, які не поступаються за якістю дорогим морепродуктам, таким як лосось, устриці або креветки.

Ці бюджетні морські продукти не тільки смачні та поживні, але й корисні, містять необхідні білки, вітаміни групи B, омега-3 жирні кислоти, селен, цинк, вітамін D та інші важливі речовини. Вони сприяють профілактиці різноманітних захворювань і зміцненню здоров’я на різних рівнях.UAportal розповість, які існують види економічно вигідних морепродуктів і як вони можуть бути корисними для нашого здоров’я.

Сардини вважаються справжнім скарбом для здоров’я, адже вони насичені протеїном, залізом, вітамінами B та E, селеном і кальцієм. Вживання сардин рекомендоване для забезпечення організму омега-3 жирними кислотами, які ми можемо отримати лише з їжі. Сардини також містять важливі мінерали та амінокислоти, що сприяють профілактиці серцевих захворювань та раку.

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Скумбрія багата на вітаміни групи B і селен, що є ключовими для здоров’я серцево-судинної системи. Вітамін B12 важливий для утворення червоних кров’яних тілець, підтримки метаболізму та зміцнення нервової системи. Селен, потужний антиоксидант, захищає від раку, нейтралізуючи вільні радикали. Магній у складі скумбрії допомагає регулювати роботу серця та нервової системи, знижуючи стрес і втому. Ця риба також корисна для міцності кісток, зубів і волосся.

Оселедець є цінним джерелом омега-3 жирних кислот і протеїну, який є основою для м’язової тканини. Він містить вітаміни E, D і B12, а також селен, йод і кальцій, які сприяють зміцненню здоров’я, підвищенню імунітету та профілактиці захворювань.

Тунець, навіть у консервованому вигляді, зберігає всі необхідні вітаміни, мінерали, омега-3, залізо та амінокислоти. Рекомендується включати тунець у свій раціон тричі на тиждень для забезпечення достатньої кількості вітамінів B12 і D.

Мідії містять протеїн, вітаміни групи B і залізо, що робить їх порівнянними з яловичим фаршем за харчовою цінністю, але вони доступніші та корисніші, ніж червоне м’ясо. Для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням, мідії є важливим елементом дієти.

Морські гребінці містять багато протеїну, таурину та гліцину, амінокислот, які захищають від атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Вони допомагають підтримувати еластичність судин, зміцнюють серце і знижують рівень поганого холестерину. Також містять селен, цинк та вітаміни групи B, які підтримують загальне здоров’я організму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які сорти риби можна вживати.

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