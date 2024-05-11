Вчені назвали топ 15 найкорисніших морепродуктів
Морепродукти – це не лише смачна їжа, але й джерело незамінних поживних речовин, яких часто не вистачає в раціоні людини.
Морепродукти багаті такими поживними речовинами, як білок, B12, залізо, селен, цинк і вітамін D, яких, як правило, не вистачає в раціоні людини, пише видання Health.
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Які ж морепродукти варто додати до свого меню?
1. Сардини:
- Багаті на білок, залізо, вітамін Е, селен, B12 і кальцій.
- Містять багато омега-3 жирних кислот EPA і DHA, які мають протизапальну дію.
- Дослідження показують, що регулярне вживання сардин може знизити ризик розвитку раку товстої кишки і хвороб серця.
2. Скумбрія:
- Містить B12 і селен, які важливі для виробництва еритроцитів, неврологічної функції, метаболізму і синтезу ДНК.
- Джерело магнію, необхідного для роботи нервів, синтезу ДНК, регулювання рівня цукру в крові та кров'яного тиску, реакції на стрес і здоров'я кісток.
3. Оселедець:
- Багатий на омега-3, вітамін Е, вітамін D, B12, селен, йод, кальцій і залізо.
4. Молюски:
- Містять мало ртуті та багато вітамінів B12, цинку і селену.
- Дослідження показують, що молюски багаті на вітамін Е, вітамін D і B12, а також на такі мінерали, як селен, йод, кальцій і залізо.
5. Форель:
- Жирна риба, що містить омега-3 жирні кислоти і жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін D.
- 3-унцієва порція вареної форелі містить 81% добової потреби в вітаміні D.
- Форель також містить білок, цинк, селен і B12.
6. Устриці:
- Багаті на білок, омега-3 жирні кислоти, B12, селен, цинк і мідь.
- 100-грамова порція устриць покриває понад 100% добової потреби в B12, цинку і міді та понад 50% потреби в селені.
- Устриці також багаті на залізо, що робить їх гарним вибором для людей із підвищеними потребами в залізі.
- В устрицях мало калорій, але багато білка.
7. Лосось:
- Чудове джерело поживних речовин: 154-грамова порція дикого лосося містить 21%, 85%, 131%, 196% і DV калію, B6, селену і B12, відповідно.
- Містить 39 грамів білка.
- Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти DHA і EPA, а також потужний антиоксидант астаксантин.
8. Креветки:
- Містять астаксантин, який має клітинно-захисні властивості.
- Креветки також багаті на B12, селен, цинк і білок.
9. Крабове м'ясо:
- Багате на вітаміни групи В, селен і цинк.
- Порція з 3 унцій вареного краба покриває 29% добової потреби в цинку.
- Крабове м'ясо також є гарним джерелом жирів омега-3.
10. Лобстер:
- Містить білок, вітаміни, мінерали та корисні жири.
- Порція вареного лобстера вагою 3 унції містить понад 16 грамів білка.
- Лобстер також багатий на B12, мідь і селен.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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