Вчені назвали топ 15 найкорисніших морепродуктів

Морепродукти – це не лише смачна їжа, але й джерело незамінних поживних речовин, яких часто не вистачає в раціоні людини.

Морепродукти багаті такими поживними речовинами, як білок, B12, залізо, селен, цинк і вітамін D, яких, як правило, не вистачає в раціоні людини, пише видання Health.

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Які ж морепродукти варто додати до свого меню?

1. Сардини:

Багаті на білок, залізо, вітамін Е, селен, B12 і кальцій.

Містять багато омега-3 жирних кислот EPA і DHA, які мають протизапальну дію.

Дослідження показують, що регулярне вживання сардин може знизити ризик розвитку раку товстої кишки і хвороб серця.

2. Скумбрія:

Містить B12 і селен, які важливі для виробництва еритроцитів, неврологічної функції, метаболізму і синтезу ДНК.

Джерело магнію, необхідного для роботи нервів, синтезу ДНК, регулювання рівня цукру в крові та кров'яного тиску, реакції на стрес і здоров'я кісток.

3. Оселедець:

Багатий на омега-3, вітамін Е, вітамін D, B12, селен, йод, кальцій і залізо.

4. Молюски:

Містять мало ртуті та багато вітамінів B12, цинку і селену.

Дослідження показують, що молюски багаті на вітамін Е, вітамін D і B12, а також на такі мінерали, як селен, йод, кальцій і залізо.

5. Форель:

Жирна риба, що містить омега-3 жирні кислоти і жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін D.

3-унцієва порція вареної форелі містить 81% добової потреби в вітаміні D.

Форель також містить білок, цинк, селен і B12.

6. Устриці:

Багаті на білок, омега-3 жирні кислоти, B12, селен, цинк і мідь.

100-грамова порція устриць покриває понад 100% добової потреби в B12, цинку і міді та понад 50% потреби в селені.

Устриці також багаті на залізо, що робить їх гарним вибором для людей із підвищеними потребами в залізі.

В устрицях мало калорій, але багато білка.

7. Лосось:

Чудове джерело поживних речовин: 154-грамова порція дикого лосося містить 21%, 85%, 131%, 196% і DV калію, B6, селену і B12, відповідно.

Містить 39 грамів білка.

Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти DHA і EPA, а також потужний антиоксидант астаксантин.

8. Креветки:

Містять астаксантин, який має клітинно-захисні властивості.

Креветки також багаті на B12, селен, цинк і білок.

9. Крабове м'ясо:

Багате на вітаміни групи В, селен і цинк.

Порція з 3 унцій вареного краба покриває 29% добової потреби в цинку.

Крабове м'ясо також є гарним джерелом жирів омега-3.

10. Лобстер:

Містить білок, вітаміни, мінерали та корисні жири.

Порція вареного лобстера вагою 3 унції містить понад 16 грамів білка.

Лобстер також багатий на B12, мідь і селен.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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