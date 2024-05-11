Ученые назвали топ 15 самых полезных морепродуктов
Морепродукты – это не только вкусная еда, но и источник незаменимых питательных веществ, которых не хватает в рационе человека.
Морепродукты богаты такими питательными веществами как белок, B12, железо, селен, цинк и витамин D, которых, как правило, не хватает в рационе человека, пишет издание Health.
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Какие же морепродукты следует добавить в свое меню?
1. Сардины:
- Богаты белок, железо, витамин Е, селен, B12 и кальций.
- Содержат многие омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, которые оказывают противовоспалительное действие.
- Исследования показывают, что регулярное употребление сардин может снизить риск развития рака толстой кишки и болезней сердца.
2. Скумбрия:
- Содержит B12 и селен, которые важны для производства эритроцитов, неврологической функции, метаболизма и синтеза ДНК.
- Источник магния, необходимый для работы нервов, синтеза ДНК, регулирование уровня сахара в крови и кровяного давления, реакции на стресс и здоровье костей.
3. Сельдь:
- Богат омега-3, витамин Е, витамин D, B12, селен, йод, кальций и железо.
4. Моллюски:
- Содержат мало ртути и много витаминов B12, цинка и селена.
- Исследования показывают, что моллюски богаты витамином Е, витамином D и B12, а также такими минералами, как селен, йод, кальций и железо.
5. Форель:
- Жирная рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты и жирорастворимые витамины, такие как витамин D.
- 3-унциевая порция вареной форели содержит 81% суточной потребности в витамине D.
- Форель также содержит белок, цинк, селен и B12.
6. Устрицы:
- Богатые белок, омега-3 жирные кислоты, B12, селен, цинк и медь.
- 100-граммовая порция устриц покрывает более 100% суточной потребности в B12, цинке и меди и более 50% потребности в селене.
- Устрицы также богаты железом, что делает их хорошим выбором для людей с повышенными потребностями в железе.
- В устрицах мало калорий, но много белков.
7. Лосось:
- Прекрасный источник питательных веществ: 154-граммовая порция дикого лосося содержит 21%, 85%, 131%, 196% и DV калия, B6, селена и B12 соответственно.
- Содержит 39 г белка.
- Лосось богат омега-3 жирными кислотами DHA и EPA, а также мощный антиоксидант астаксантин.
8. Креветки:
- Содержат астаксантин, обладающий клеточно-защитными свойствами.
- Креветки также богаты B12, селеном, цинком и белоком.
9. Крабовое мясо:
- Богато витаминами группы В, селеном и цинком.
- Порция из 3 унций отварного краба покрывает 29% суточной потребности в цинке.
- Крабовое мясо также является хорошим источником омега-3 жиров.
10. Лобстер:
- Содержит белок, витамины, минералы и полезные жиры.
- Порция вареного лобстера весом 3 унции содержит более 16 г белка.
- Лобстер также богат B12, медь и селен.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
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