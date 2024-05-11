Ученые назвали топ 15 самых полезных морепродуктов

Морепродукты – это не только вкусная еда, но и источник незаменимых питательных веществ, которых не хватает в рационе человека.

Морепродукты богаты такими питательными веществами как белок, B12, железо, селен, цинк и витамин D, которых, как правило, не хватает в рационе человека, пишет издание Health.

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Какие же морепродукты следует добавить в свое меню?

1. Сардины:

Богаты белок, железо, витамин Е, селен, B12 и кальций.

Содержат многие омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, которые оказывают противовоспалительное действие.

Исследования показывают, что регулярное употребление сардин может снизить риск развития рака толстой кишки и болезней сердца.

2. Скумбрия:

Содержит B12 и селен, которые важны для производства эритроцитов, неврологической функции, метаболизма и синтеза ДНК.

Источник магния, необходимый для работы нервов, синтеза ДНК, регулирование уровня сахара в крови и кровяного давления, реакции на стресс и здоровье костей.

3. Сельдь:

Богат омега-3, витамин Е, витамин D, B12, селен, йод, кальций и железо.

4. Моллюски:

Содержат мало ртути и много витаминов B12, цинка и селена.

Исследования показывают, что моллюски богаты витамином Е, витамином D и B12, а также такими минералами, как селен, йод, кальций и железо.

5. Форель:

Жирная рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты и жирорастворимые витамины, такие как витамин D.

3-унциевая порция вареной форели содержит 81% суточной потребности в витамине D.

Форель также содержит белок, цинк, селен и B12.

6. Устрицы:

Богатые белок, омега-3 жирные кислоты, B12, селен, цинк и медь.

100-граммовая порция устриц покрывает более 100% суточной потребности в B12, цинке и меди и более 50% потребности в селене.

Устрицы также богаты железом, что делает их хорошим выбором для людей с повышенными потребностями в железе.

В устрицах мало калорий, но много белков.

7. Лосось:

Прекрасный источник питательных веществ: 154-граммовая порция дикого лосося содержит 21%, 85%, 131%, 196% и DV калия, B6, селена и B12 соответственно.

Содержит 39 г белка.

Лосось богат омега-3 жирными кислотами DHA и EPA, а также мощный антиоксидант астаксантин.

8. Креветки:

Содержат астаксантин, обладающий клеточно-защитными свойствами.

Креветки также богаты B12, селеном, цинком и белоком.

9. Крабовое мясо:

Богато витаминами группы В, селеном и цинком.

Порция из 3 унций отварного краба покрывает 29% суточной потребности в цинке.

Крабовое мясо также является хорошим источником омега-3 жиров.

10. Лобстер:

Содержит белок, витамины, минералы и полезные жиры.

Порция вареного лобстера весом 3 унции содержит более 16 г белка.

Лобстер также богат B12, медь и селен.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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