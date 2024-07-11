Как снизить температуру в комнате, если нет света: 5 простых советов

Трудно заснуть, когда вечером выключают свет и на улице остается невероятная жара.

Однако вы можете облегчить себе этот процесс с помощью пяти полезных советов от Bob Vila. Они помогут сделать ваш сон более комфортным, даже если вам не удастся воспользоваться кондиционером.

Поместите подушки в морозилку

Возьмите подушку и упакуйте ее в пакет, а затем поместите в морозильную камеру на 10 минут. Если места для всей подушки нет, можно заморозить только наволочку. Быстрое замораживание вызовет временный ощутимый эффект прохлады, который поможет вам быстрее заснуть.

Смочите простыни

Секрет этого метода заключается в увлажнении воздуха, чтобы сделать его более прохладным. Возьмите большую простыню или банное полотенце и смочите в воде, но не отжимайте до сухого, чтобы она была насыщена влагой, но не мокрая. Вешайте простыню возле открытого окна, чтобы ночной сквозняк разносил охлажденный от воды воздухом по комнате. Также можно распылить на нее воду из пульверизатора, когда простынь немного подсохнет.

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Выпейте мятный чай

Ментол имеет свойство стимулировать белковые сенсорные рецепторы в полости рта, что вызывает ощущение холода. Поэтому продукты, которые содержат ментол (такие как мята, эстрагон, базилик и орегано), создают ощущение прохлады. Хотя вкус некоторых из этих трав может не соответствовать вашему вкусу, но если вы перед сном выпьете стакан холодного мятного чая с кубиком льда, температура вашего тела снизится, что будет способствовать более быстрому засыпанию. Кроме того, мята обладает свойствами природного успокоителя.

Охладите точечно части тела

Если вам надо быстро охладиться, используйте лед на пульсирующих точках вашего тела. Заверните льдины в ткань и приложите к задней части коленей, сгибам локтей, под мышками или возле шеи, чтобы создать холодный компресс.

Закройте окна

Закройте окна, чтобы избежать чрезмерного нагревания помещения. Около 30% ненужного тепла проникает в ваш дом через окна, особенно если они направлены на юг или запад. Поэтому, если вас нет дома, стоит держать их закрытыми. Использование штор, жалюзи и ставней может значительно снизить температуру внутри помещения.

Напомним, что при отключении света может сгореть техника. Ранее мы рассказывали в чем причина этого и как предотвратить проблему.

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