Як знизити температуру в кімнаті, якщо нема світла: 5 простих порад

Важко заснути, коли увечері вимикають світло і на вулиці залишається неймовірна спека.

Однак ви можете полегшити собі цей процес за допомогою п'яти корисних порад від Bob Vila. Вони допоможуть зробити ваш сон комфортнішим, навіть якщо вам не вдасться скористатися кондиціонером.

Помістіть подушки в морозилку

Візьміть подушку й упакуйте її в пакет, а потім помістіть у морозильну камеру на 10 хвилин. Якщо місця для всієї подушки немає, можна заморозити лише наволочку. Швидке заморожування спричинить тимчасовий відчутний ефект прохолоди, який допоможе вам швидше заснути.

Змочіть простирадла

Секрет цього методу полягає у зволоженні повітря, щоб зробити його прохолоднішим. Візьміть велике простирадло або банний рушник і змочіть у воді, але не відтискайте до сухого, щоб воно було насичено вологою, але не мокре. Вішайте простирадло біля відкритого вікна, щоб нічний протяг розносив охолоджене від води повітрям по кімнаті. Також можна розпилити на нього воду з пульверизатора, коли простирадло трохи підсохне.

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Випийте м'ятий чай

Ментол має властивість стимулювати білкові сенсорні рецептори в порожнині рота, що викликає відчуття холоду. Тому продукти, які містять ментол (такі як м'ята, естрагон, базилік і орегано), створюють відчуття прохолоди. Хоча смак деяких з цих трав може не відповідати вашому смаку, але якщо ви перед сном вип'єте склянку холодного м'ятного чаю з кубиком льоду, температура вашого тіла знизиться, що сприятиме швидшому засипанню. Крім того, м'ята має властивості природного заспокоювача.

Охолодіть точково частини тіла

Якщо вам треба швидко охолодитися, використовуйте лід на пульсуючих точках вашого тіла. Заверніть крижини в тканину і прикладіть до задньої частини колін, згинів ліктів, під пахвами або біля шиї, щоб створити холодний компрес.

Закрийте вікна

Закрийте вікна, щоб уникнути надмірного нагрівання приміщення. Близько 30% непотрібного тепла проникає у ваш дім через вікна, особливо якщо вони спрямовані на південь або захід. Тому, якщо вас немає вдома, варто тримати їх закритими. Використання штор, жалюзів та віконниць може значно знизити температуру всередині приміщення.

Нагадаємо, що під час відключень світла може згоріти техніка. Раніше ми розповідали у чому причина цього та як запобігти проблемі.

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