Цілодобове світло без відключень: яке рішення вигадав українець у своїй квартирі

Житель Дніпра Володимир Федорищев знайшов надійне рішення для підключення інвертора в домашніх умовах, що дозволяє уникнути перебоїв з електрикою під час масових відключень.

Його безпечний метод був описаний у статті місцевого видання "Наше місто".

Українці часто застосовують блоки безперебійного живлення (ББЖ) для забезпечення енергією важливих приладів під час несподіваних відключень електрики. Такі пристрої дозволяють, наприклад, комп’ютерам продовжувати роботу, запобігаючи втраті незбережених даних. Проте ці пристрої не призначені для тривалого забезпечення енергією всього спектру домашньої техніки.

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Володимир Федорищев поділився зі ЗМІ, що він під'єднав у своїй квартирі інверторний генератор потужністю 2 кВт, який коштує приблизно 60 000 гривень, заздалегідь від’єднавши домашню електромережу для безпеки. Він обладнав електричний щиток спеціальним перемикачем, який у одному положенні підключає до міської мережі, а в іншому — до інвертора. Таким чином, електроенергія подається або з міської мережі, або з автономної системи. Володимир також встановив додаткову розетку, яка залишається без струму при наявності електрики, але активується інвертором під час відключень, розподіляючи енергію по дому.

За словами Володимира, така система електропостачання є економічною та надійною. Для її встановлення потрібні розетка, двопозиційний перемикач, двометровий дріт та інверторний генератор.

Чоловік радить уникати інверторів потужністю 0,6-1 кВт через їх низьку продуктивність і рекомендує 2 кВт пристрої, які можуть забезпечити енергією на цілу добу, за умови утримання від використання енергоємних приладів, таких як бойлери та мікрохвильові печі.

Нагадаємо, що під час відключень світла може згоріти техніка. Раніше ми розповідали у чому причина цього та як запобігти проблемі.

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