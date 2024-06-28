Круглосуточный свет без отключений: какое решение придумал украинец в своей квартире

Житель Днепра Владимир Федорищев нашел надежное решение для подключения инвертора в домашних условиях, позволяющее избежать перебоев с электричеством во время массовых отключений.

Его безопасный метод был описан в статье местного издания "Наш город".

Украинцы часто применяют блоки бесперебойного питания (ББП) для обеспечения энергией важных приборов во время неожиданных отключений электричества. Такие устройства позволяют, например, компьютерам продолжать работу, предотвращая потерю несохраненных данных. Однако эти устройства не предназначены для длительного обеспечения энергией всего спектра домашней техники.

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Владимир Федорищев поделился со СМИ, что он подключил в своей квартире инверторный генератор мощностью 2 кВт, который стоит примерно 60 000 гривен, предварительно отключив домашнюю электросеть для безопасности. Он оборудовал электрический щиток специальным переключателем, который в одном положении подключает к городской сети, а в другом - к инвертору. Таким образом, электроэнергия подается либо из городской сети, либо из автономной системы. Владимир также установил дополнительную розетку, которая остается без тока при наличии электричества, но активируется инвертором во время отключений, распределяя энергию по дому.

По словам Владимира, такая система электроснабжения является экономичной и надежной. Для ее установки нужны розетка, двухпозиционный переключатель, двухметровый провод и инверторный генератор.

Мужчина советует избегать инверторов мощностью 0,6-1 кВт из-за их низкой производительности и рекомендует 2 кВт устройства, которые могут обеспечить энергией на целые сутки, при условии воздержания от использования энергоемких приборов, таких как бойлеры и микроволновые печи.

Напомним, что при отключении света может сгореть техника. Ранее мы рассказывали в чем причина этого и как предотвратить проблему.

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