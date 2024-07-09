Как сказать 'вовремя' на украинском языке: лучшие варианты

Тот, кто всегда придерживается графика и сроков и все успевает в жизни. Можете ли вы назвать на украинском главную способность такого человека?

Если вы раньше общались на русском, вам может прийти на ум слово "вовремя". Однако это слово имеет несколько вариантов украинского перевода. Команда UAportal совместно с OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Итак, прямым переводом будет наречие "вчасно". Этот термин широко используется для описания выполнения действий в соответствии с запланированным сроком, без каких-либо опозданий.

Почав я писати – віршем і прозою – дуже вчасно, ще в нижній гімназії (И. Франко);

Біля дверей завжди хтось чергував і вчасно подавав сигнал перестороги (И. Багряный);

Вогнище пригасає, за ним уже не стежать так пильно, як напочатку, забуваючи і лінуючись вчасно підкидати сухе галуззя (В. Козаченко).

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Кроме того, важно знать правильный перевод конструкции "как раз вовремя". Многие неопытные говорящие калькуют ее, используя выражение "как раз вовремя", что является неправильным с точки зрения украинского языка. В этих случаях верно будет сказать "саме вчасно".

Справочная литература приводит такие синонимы для этого слова:

своєчасно;

впору / упору;

якраз;

саме враз;

саме вчас;

на часі;

до речі.

Рассмотрим их употребление на примерах:

Посій упору, будеш мати зерна гору (прислів'я);

А впору сказане добре слово перед боєм — це той самий дощ, що.. багатим життям напуває ниву (М. Стельмах);

Я відчував, що позбавляюсь сил.. Допомога Михайлова якраз була на часі (О. Досвітній);

Дівування (Марії) прийшло ні зарано, ні запізно. Саме вчас (І. Вільде).

Напомним, ранее мы писали об украинских словах, которые ошибочно считают суржиком.

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