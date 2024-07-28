Как полнолуние влияет на человека и что лучше не делать в это время

Полнолуние, которое многие считают сакральным событием, имеет не только особое значение, но и предполагает соблюдение определенных ограничений. UAportal объяснил, что важно помнить в этот период, и что не рекомендуется делать.

В это время запрещено отправляться в лес в одиночку, поскольку считается, что человека могут сопровождать злобные сущности. Не стоит также начинать новые планы или проекты, вместо этого лучше проанализировать и оценить прошлые действия.

Не допускайте образования беспорядка дома в этот день. Лучше тщательно разложите вещи по отведенным для них местам, чтобы предотвратить возможные семейные неурядицы.

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Будьте осторожны в общении. В это время не рекомендуется принимать важные решения или заключать важные сделки. Не рекомендуется проводить весь день в одиночестве, лучше отдохните в кругу друзей или семьи.

Следите за своим самочувствием в течение дня. Избегайте чрезмерного плача, это может привлечь несчастье. Подумайте о своих желаниях на ближайший месяц. Можно заняться медитацией, или прочитать книгу которую давно откладывали.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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