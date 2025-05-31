Как исчезла цивилизация майя: ученые пришли к потрясающим выводам

Древние человеческие останки, найденные среди руин города Копан в Гондурасе, помогли ученым приблизиться к пониманию причин краха одной из самых известных цивилизаций мира — майя. Когда-то оно служило стратегическим узлом, соединявшим южную Мексику с регионами Центральной и Южной Америки.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на новую публикацию в журнале Current Biology.

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Новое исследование, в котором проанализированы геномы семи человек, в том числе вероятного правителя города, позволило впервые детально описать этногенез населения Копана.

Генетический анализ подтвердил: примерно 1200 лет назад население Копана резко сократилось. Это совпадает с общей тенденцией упадка многих других центров цивилизации майя в IX–XI веках.

Для сравнения: в Андах в этот же период также фиксировался демографический спад, однако впоследствии население там восстановилось, что дало толчок росту Империи инков.

"В конце классического периода мы видим уменьшение эффективной численности населения, что соответствует фазе глубокой дестабилизации и краха классической цивилизации майя", - отмечают авторы исследования.

Напомним, в Таиланде обнаружили клад в возрасте 1300 лет.

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