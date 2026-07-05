Изменяют представление о планете: на Марсе обнаружили новый вид пещер (фото)

На Марсе могли существовать не только вулканические, но карстовые пещеры. К такому выводу пришла международная группа исследователей из Университета Шэньчжэня под руководством Рави Шармы и Чунью Дина. Ученые обнаружили восемь загадочных объектов, вероятно, сформировавшихся под влиянием воды.

Если гипотеза подтвердится, это будет первым доказательством существования карстовых пещер на Красной планете. Об этом сообщило издание Space Daily.

Долгое время ученые считали, что большинство подземных пустот на Марсе являются лавовыми трубками, возникшими после застывания потоков магмы. Такая версия казалась наиболее логичной из-за многочисленных вулканических регионов планеты, масштабных лавовых потоков и характерных пропастей, похожих на входы в подземные тоннели.

Однако новое исследование предлагает другое объяснение для восьми объектов, найденных в долине Гебрус. По мнению авторов работы, они могли образоваться в результате растворения водой определенных пород. Конкретно таковой процесс на Земле приводит к формированию карстовых пещер.

Пока ученые называют эти структуры только потенциальными карстовыми пещерами. Все выводы основываются на данных орбитальных аппаратов, поскольку ни один марсоход не исследовал эти объекты напрямую. Поэтому их внутреннее строение пока невозможно подтвердить.

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Исследователи отмечают, что подтверждение этой гипотезы существенно изменит представление о геологической истории Марса. Это будет свидетельствовать о том, что подземные полости на планете могли формироваться не только из-за вулканических процессов, но и благодаря длительному взаимодействию воды с растворимыми породами.

Такие пещеры представляют интерес и для будущих космических миссий. Подземные полости могут обеспечивать естественную защиту от космической радиации, резких температурных колебаний и других опасных факторов, что делает их перспективными местами для исследований и потенциального размещения будущих экспедиций.

Кроме того, карстовые пещеры могут содержать ценную информацию о древней среде Марса. Как отмечают авторы исследования, их стенки и минеральные отложения способны хранить сведения о составе воды, химических процессах и условиях, которые существовали под поверхностью планеты миллионы лет назад. В случае доказательства открытия такие объекты станут не только лишь природными укрытиями, да и своеобразными геологическими архивами истории Марса.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

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