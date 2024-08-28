История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после)

История о парне, сбежавшем из дома, чтобы жить среди диких животных в лесах Руанды, завершилась счастливым финалом. Занзимана Элли, прозванного "настоящим Маугли", стал известен благодаря документальному фильму о его жизни, появившемся на YouTube в 2021 году.

Юношу так назвали из-за схожести его истории с приключениями Маугли – мальчика, которого воспитали волки, из известного диснеевского фильма "Книга джунглей". Об этом сообщает Daily Star.

В документальном фильме можно было увидеть, как Занзимана живет в лесу, питаясь травой и бананами вместе с дикими животными.

Элли был вынужден бежать из дома из-за того, что жестокие хулиганы постоянно издевались над ним из-за его внешности, даже называя его "обезьяной".

История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после). Источник: Daily Star История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после). Источник: Daily Star

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У него диагностировали микроцефалию – состояние, при котором ребенок рождается с аномально малой головой.

Его судьба изменилась, когда в Руанду приехала съемочная группа, чтобы снять документальный фильм. Благодаря этому фильму Элли смог воссоединиться со своей семьей.

Сегодня Занзиману 25 лет, и его трудно узнать во время его последнего появления в СМИ.

История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после). Источник: Daily Star История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после). Источник: Daily Star

Документалисты из Afrimax TV создали страницу на GoFundMe, где собрали немало пожертвований из разных уголков мира. Это позволило Занзиману и его матери начать новую жизнь. Кадры 2022 показывают, как Элли в школьной форме радуется жизни дома с мамой. Она называет его превращение "чудом".

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Собранные средства позволили отправить его в специализированную школу в центре Убумве в Руанде. Мама Занзимана говорит: "Бог творит чудеса. Когда-то над ним насмехались, а теперь он ходит в школу вместе с другими детьми. Я очень счастлива. У моего сына теперь хорошая жизнь, а благодаря добрым людям у нас есть собственный дом... Мое горе исчезло".

История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после). Источник: Daily Star История современного Маугли: как изменился парень из лесов Руанды, который жил с дикими животными (фото до и после). Источник: Daily Star

В их новом доме у Занзимана есть собственная комната, и они с мамой до сих пор не могут поверить, что у них теперь есть телевизор. "Мы жили в старом доме, который мог в любой момент рухнуть. Я никогда не думала, что мои мечты сбудутся. Теперь у нас есть все, что нужно для счастливой жизни. Это настоящий рай. И это устройство, где я вижу людей, которые со мной разговаривают (телевизор), - я больше не буду чувствовать себя одинокой", – делится она.

Последние новости о Занзимане свидетельствуют о том, что он научился ездить на велосипеде, самостоятельно ухаживает за собой и стирает свою одежду.

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