Історія про хлопця, який утік з дому, щоб жити серед диких тварин у лісах Руанди, завершилася щасливим фіналом. Занзімана Еллі, прозваного "справжнім Мауглі", став відомим завдяки документальному фільму про його життя, який з'явився на YouTube у 2021 році.

Юнака так назвали через схожість його історії з пригодами Мауглі – хлопчика, якого виховали вовки, з відомого диснеївського фільму "Книга джунглів". Про це інформує Daily Star.

У документальному фільмі можна було побачити, як Занзімана живе в лісі, харчуючись травою і бананами разом із дикими тваринами.

Еллі був змушений втекти з дому через те, що жорстокі хулігани постійно знущалися над ним через його зовнішність, навіть називаючи його "мавпою".

Історія сучасного Мауглі: як змінився хлопець з лісів Руанди, який жив з дикими тваринами (фото до та після). Джерело: Daily Star

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У нього діагностували мікроцефалію – стан, при якому дитина народжується з аномально малою головою.

Його доля змінилася, коли до Руанди приїхала знімальна група, щоб зняти про нього документальний фільм. Завдяки цьому фільму Еллі зміг возз'єднатися зі своєю сім'єю.

Сьогодні Занзіману 25 років, і його важко впізнати під час його останньої появи у ЗМІ.

Історія сучасного Мауглі: як змінився хлопець з лісів Руанди, який жив з дикими тваринами (фото до та після). Джерело: Daily Star

Документалісти з Afrimax TV створили сторінку на GoFundMe, де зібрали чимало пожертв з різних куточків світу. Це дало змогу Занзіману та його матері розпочати нове життя. Кадри 2022 року показують, як Еллі в шкільній формі радіє життю вдома з мамою. Вона називає його перетворення "дивом".

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Зібрані кошти дозволили відправити його до спеціалізованої школи в центрі Убумве в Руанді. Мама Занзімана каже: "Бог творить дива. Колись над ним насміхалися, а тепер він ходить до школи разом з іншими дітьми. Я дуже щаслива. У мого сина тепер добре життя, а завдяки добрим людям у нас є власний будинок... Моє горе зникло".

Історія сучасного Мауглі: як змінився хлопець з лісів Руанди, який жив з дикими тваринами (фото до та після). Джерело: Daily Star

У їхньому новому будинку Занзіман має власну кімнату, і вони з мамою досі не можуть повірити, що у них тепер є телевізор. "Ми жили в старому домі, який міг будь-якої миті завалитися. Я ніколи не думала, що мої мрії здійсняться. Тепер у нас є все, що потрібно для щасливого життя. Це справжній рай. І цей пристрій, де я бачу людей, які зі мною розмовляють (телевізор), – я більше не відчуватиму себе самотньою", – ділиться вона.

Останні новини про Занзімана свідчать про те, що він навчився їздити на велосипеді, самостійно доглядає за собою та пере свій одяг.

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