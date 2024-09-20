Идеальная закуска к праздничному столу: рецепт грузинских баклажанов в соусе на зиму
Баклажанный сезон – отличная возможность приготовить любимые блюда. Предлагаем вам рецепт баклажанов "по-грузински" на зиму – пикантные овощи во вкусном соусе. Подробное описание приготовления этой вкусности можно найти на YouTube-канале "Вкусная страница".
Составляющие:
- 2 кг баклажанов
- 1 кг сладкого перца
- 1-2 шт. острого перца
- 2 головки чеснока
- 50 г петрушки
- 1 ст. кровати соли
- 2 ст. ложки сахара
- 4 ст. ложки 9% уксуса
- 150 мл масла
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Процесс приготовления:
- Помойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Обжарьте по бокам до золотистого цвета, немного подсолите. Выложите на бумажные полотенца для удаления лишнего масла.
- Удалите семена из сладкого и острого перца. Пропустите через мясорубку сначала чеснок с острым перцем, затем – сладкий перец.
- Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, сахар и уксус. Все тщательно перемешайте.
- В стерилизованные банки выкладывайте слоями обжаренные баклажаны и приготовленную заправку. Закройте банки крышками и стерилизуйте в воде в течение 10 минут.
Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Эта овощная закуска станет идеальным дополнением к вашему столу – пряная, пикантная и ароматная.
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