Идеальная закуска для праздничного стола: рецепт консервированного салата из болгарского перца на зиму
Перец можно хранить на зиму не только в маринованном виде. Приготовив салат с перцем, вы получите универсальную заготовку. Ее можно употреблять как самостоятельное блюдо или дополнить маринованными грибами и куриным филе для создания изысканного салата, рекомендует кулинарная эксперт Мирослава Крутой.
Ингредиенты:
* 2 кг сочного большого перца
* 2 большие морковки
* 2 головки чеснока
* 1 пучок петрушки
Для маринада:
* 400 мл воды
* 100 г масла
* 50 мл 9% уксуса
* 2 ст. л. сахара
* 2 ст. л. соли
* 1 ч. л. приправы для корейской моркови
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Процесс приготовления:
Нарежьте перец соломкой. Доведите маринад до кипения. Проварить перец в маринаде двумя партиями, каждую по 2 минуты.
Натрите морковь по-корейски, выдавите чеснок и измельчите петрушку. Тщательно смешайте. Выкладывайте ингредиенты в банке слоями: сначала часть моркови, затем перец, снова морковь и перец.
Залейте банки горячим маринадом, где варился перец. Стерилизуйте 20 минут. Накройте банки полотенцем и оставьте до полного охлаждения.
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