Идеальная закуска для праздничного стола: рецепт консервированного салата из болгарского перца на зиму

Перец можно хранить на зиму не только в маринованном виде. Приготовив салат с перцем, вы получите универсальную заготовку. Ее можно употреблять как самостоятельное блюдо или дополнить маринованными грибами и куриным филе для создания изысканного салата, рекомендует кулинарная эксперт Мирослава Крутой.

Ингредиенты:

* 2 кг сочного большого перца

* 2 большие морковки

* 2 головки чеснока

* 1 пучок петрушки

Для маринада:

* 400 мл воды

* 100 г масла

* 50 мл 9% уксуса

* 2 ст. л. сахара

* 2 ст. л. соли

* 1 ч. л. приправы для корейской моркови

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Процесс приготовления:

Нарежьте перец соломкой. Доведите маринад до кипения. Проварить перец в маринаде двумя партиями, каждую по 2 минуты.

Натрите морковь по-корейски, выдавите чеснок и измельчите петрушку. Тщательно смешайте. Выкладывайте ингредиенты в банке слоями: сначала часть моркови, затем перец, снова морковь и перец.

Залейте банки горячим маринадом, где варился перец. Стерилизуйте 20 минут. Накройте банки полотенцем и оставьте до полного охлаждения.

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