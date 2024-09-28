Ідеальна закуска для святкового столу: рецепт консервованого салату з болгарського перцю на зиму

Перець можна зберігати на зиму не лише у маринованому вигляді. Приготувавши салат із перцем, ви отримаєте універсальну заготовку. Її можна вживати як самостійну страву або доповнити маринованими грибами та курячим філе для створення вишуканого салату, рекомендує кулінарна експертка Мирослава Крутій.

Інгредієнти:

* 2 кг соковитого великого перцю

* 2 великі морквини

* 2 головки часнику

* 1 пучок петрушки

Для маринаду:

* 400 мл води

* 100 г олії

* 50 мл 9% оцту

* 2 ст. л. цукру

* 2 ст. л. солі

* 1 ч. л. приправи для корейської моркви

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Процес приготування:

Наріжте перець соломкою. Доведіть маринад до кипіння. Проваріть перець у маринаді двома партіями, кожну по 2 хвилини.

Натріть моркву по-корейськи, видавіть часник і подрібніть петрушку. Ретельно змішайте. Викладайте інгредієнти у банку шарами: спочатку частину моркви, потім перець, знову морква і перець.

Залийте банки гарячим маринадом, в якому варився перець. Стерилізуйте 20 хвилин. Накрийте банки рушником і залиште до повного охолодження.

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