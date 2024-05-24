Эксперты объяснили, как всего за 8 минут удалить стойкие пятна с сиденья унитаза

Сидение унитаза может быть трудно отмыть от стойких желтых пятен. Особенно если отбеливатель или белый уксус не помогают удалить загрязнение.

Эксперт по уборке Дженнифер Кропф поделилась неожиданным предметом, который удалит пятна. Об этом сообщает Express.co.uk.

По ее словам, следует использовать WD-40. Это средство подходит не только для скрипучих петель и ржавых болтов.

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WD-40 является достаточно сильнодействующим веществом, поэтому обычно достаточно нескольких брызг на загрязненные участки. Кроме того, помните, что всегда следует обеспечить надлежащую вентиляцию.

Нанесите средство на пятна и оставьте восемь-десять минут. После этого почистите туалетной щеткой и пятна исчезнут.

Когда WD-40 улетучивается, он оставляет защитный слой, который затрудняет прилипание новых пятен. Так сиденье унитаза дольше будет оставаться чистым.

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