Експерти пояснили, як всього за 8 хвилин видалити стійкі плями з сидіння унітаза

Сидіння унітаза може бути важко відмити від стійких жовтих плям. Особливо, якщо відбілювач або білий оцет не допомагають видалити забруднення.

Експертка з прибирання Дженніфер Кропф поділилася несподіваним предметом, який видалить плями. Про це повідомляє Express.co.uk.

За її словами, потрібно використати WD-40. Цей засіб підходить не лише для скрипучих петель та іржавих болтів.

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WD-40 є досить сильнодійною речовиною, тому зазвичай достатньо кількох бризок на забруднені ділянки. Крім того, пам’ятайте, що завжди варто забезпечити належну вентиляцію.

Нанесіть засіб на плями та залиште на вісім-десять хвилин. Після цього почистіть туалетною щіткою, і плями зникнуть.

Коли WD-40 випаровується, він залишає захисний шар, який ускладнює прилипання нових плям. Так сидіння унітаза довше залишатиметься чистим.

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