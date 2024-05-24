Як відмити чугунні решітки на плиті: дієвий метод без застосування хімії

Чавунна решітка - це не лише зручний та практичний елемент плити, але й справжня довговічна річ, яка може прослужити вам багато років. Проте, подібно до будь-якого предмета на кухні, вона потребує правильного догляду. Про це пише Обозреватель.

Чого не можна використовувати для чищення чавунної решітки?

Чавун - це досить чутливий матеріал, який не любить агресивних методів чищення. Тому при догляді за чавунними решітками важливо уникати:

Абразивів: Жорсткі щітки та порошки можуть пошкодити поверхню чавуну.

Жорсткі щітки та порошки можуть пошкодити поверхню чавуну. Кислот: Оцет та інші кислотні засоби можуть призвести до корозії.

Оцет та інші кислотні засоби можуть призвести до корозії. Хлору та інших агресивних відбілювачів: Ці речовини можуть пошкодити захисний шар чавуну.

Ці речовини можуть пошкодити захисний шар чавуну. Надмірно гарячої води: Різкий перепад температур може призвести до деформації решітки.

Пам'ятайте: Чавун схильний до іржі, тому не рекомендується довго тримати його у воді. Не замочуйте решітку на довше, ніж 10 хвилин, і не мийте її в посудомийній машині.

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Як правильно чистити чавунну решітку:

Охолодіть решітку. Не намагайтеся чистити її гарячою, адже це може призвести до опіків. Підготуйте розчин. Наповніть мийку або таз теплою водою з декількома краплями засобу для миття посуду. Замочіть решітку. Занурте решітку в розчин на 5-10 хвилин. Обробіть решітку. Використовуйте м'яку щітку або губку, щоб видалити бруд. Не використовуйте абразивні засоби або жорсткі мочалки! Промийте та висушіть. Ретельно промийте решітку під проточною водою і висушіть її рушником. Не залишайте решітку мокрою, адже це може призвести до появи іржі.

Порада: Якщо на решітці з'явилася іржа, використовуйте м'яку металеву мочалку, щоб її видалити. Але обирайте найтоншу з можливих, щоб не пошкодити чавун.

Як захистити чавунну решітку від забруднень:

Щоб чавунна решітка служила вам довше і не потребувала частого чищення, можна прожарити її з олією в духовці. Для цього:

Обробіть всю поверхню решітки тонким шаром рафінованого рослинного масла. Покладіть решітку в духовку, розігріту до 170-200°C, на 30-60 хвилин. Це створить на поверхні решітки захисний шар, який буде відштовхувати бруд і полегшувати чищення.

Нагадаємо, ми вже писали, як без зусиль очистити плиту.

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