Как отмыть чугунные решетки на плите: действенный метод без применения химии

Чугунная решетка – это не только удобный и практичный элемент плиты, но и настоящая долговечная вещь, которая может прослужить вам много лет. Однако, подобно любому предмету на кухне, она нуждается в правильном уходе. Об этом пишет Обозреватель.

Что нельзя использовать для чистки чугунной решетки?

Чугун – это достаточно чувствительный материал, который не любит агрессивных методов чистки. Поэтому при уходе за чугунными решетками важно избегать:

Абразивы: Жесткие щетки и порошки могут повредить поверхность чугуна.

Жесткие щетки и порошки могут повредить поверхность чугуна. Кислот: Уксус и другие кислотные средства могут привести к коррозии.

Уксус и другие кислотные средства могут привести к коррозии. Хлор и другие агрессивные отбеливатели: Эти вещества могут повредить защитный слой чугуна.

Эти вещества могут повредить защитный слой чугуна. Чрезмерно горячая вода: Резкий перепад температур может привести к деформации решетки.

Помните: Чугун подвержен ржавчине, поэтому не рекомендуется долго держать его в воде. Не замачивайте решетку на дольше 10 минут и не мойте ее в посудомоечной машине.

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Как правильно чистить чугунную решетку:

Охладите решетку. Не пытайтесь чистить ее горячей, ведь это может привести к ожогам. Подготовьте раствор. Наполните мойку или таз теплой водой с несколькими каплями моющего средства. Замочите решетку. Окуньте решетку в раствор на 5-10 минут. Отделайте решетку. Чтобы удалить грязь, используйте мягкую щетку или губку. Не используйте абразивные средства или жесткие мочалки! Промойте и высушите. Тщательно промойте решетку под проточной водой и высушите ее полотенцем. Не оставляйте решетку мокрой, ведь это может привести к появлению ржавчины.

Совет: Если на решетке появилась ржавчина, используйте мягкую металлическую мочалку для удаления. Но выбирайте тончайшую из возможных, чтобы не повредить чугун.

Как защитить чугунную решетку от загрязнений:

Чтобы чугунная решетка служила вам дольше и не нуждалась в частой чистке, можно прокалить ее с маслом в духовке. Для этого:

Отделайте всю поверхность решетки тонким слоем рафинированного растительного масла. Уложите решетку в духовку, разогретую до 170-200°C, на 30-60 минут. Это создаст на поверхности решетки защитный слой, который будет отталкивать грязь и облегчать чистку.

Напомним, мы уже писали,как без труда очистить плиту.

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