Древние люди начали пользоваться огнем значительно раньше, чем считалось: ученые совершили впечатляющее открытие (фото)

Новое археологическое открытие в Южной Африке может существенно изменить представление ученых о том, когда предки современного человека стали использовать огонь. Исследователи нашли доказательства, свидетельствующие, что это произошло гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на международную группу ученых, проводившую исследования в пещере Вондерверк. По их оценкам, гоминины могли пользоваться огнем еще около 1,79 миллиона лет назад, что отодвигает известные временные рамки на сотни тысяч лет в прошлое.

Пещера Вондерверк, расположенная в пустыне Калахари, уже давно известна археологам. Ранее именно здесь были найдены древнейшие свидетельства использования огня в возрасте примерно одного миллиона лет. Однако новое исследование, результаты которого было опубликовано в журнале PLOS One, позволило пересмотреть эти выводы.

При работе ученые применили современный метод анализа, который помог выявить следы термического воздействия на окаменевшие кости. Признаки горения были обнаружены почти в 30 метрах от входа в пещеру — на таком расстоянии природные пожары не могли оставить подобных следов. Кроме того, археологи обнаружили обожженные кости животных. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что древние люди приносили огонь внутрь пещеры и поддерживали его в течение определенного времени.

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В то же время ученые отмечают, что эти результаты не означают, что гоминины уже умели самостоятельно добывать огонь. Скорее всего, они использовали пламя, которое возникало естественным путем после ударов молнии или естественных пожаров, переносили его в свое жилье и поддерживали.

Специалисты Еврейского университета в Иерусалиме отмечают, что контроль над огнем стал одним из ключевых этапов развития человечества. Он обеспечивал тепло, защиту от хищников, освещение, а затем открыл возможность термической обработки пищи. При этом определить точный момент, когда люди впервые начали регулярно использовать огонь, до сих пор остается одной из самых сложных задач археологии.

Совторник исследования Лиора Кольская-Горовиц из Национальных коллекций естественной истории Еврейского университета объяснила, что остатки древних очагов чрезвычайно трудно идентифицировать из-за их возраста и состояния сохранения.

По ее словам, новая методика открывает больше возможностей для поиска следов древнего горения и подтверждает, что огонь неоднократно использовался в глубине пещеры Вондерверк. Исследовательница также отметила, что полученные результаты свидетельствуют: ранние представители человеческого рода не только наблюдали природные пожары, а уже умели использовать огонь в своей повседневной жизни.

Издание также напоминает, что открытие появилось вскоре после другого важного исследования. В 2025 году археологи сообщили о находке в английском Барнгеме, где, по их выводам, были обнаружены древнейшие свидетельства самостоятельного добывания огня людьми, датируемые примерно 400 тысячами лет. До этого самыми древними доказательствами умышленного разжигания огня считались находки в северной Франции в возрасте около 50 тысяч лет.

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