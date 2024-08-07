Домашние будут в восторге: рецепт желе из красной смородины на зиму

Это не просто вкусный десерт, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Яркое, ароматное и густое желе из красной смородины станет отличным дополнением к вашим завтракам, десертам и даже выпечкам. А еще это отличный способ сохранить лето на зиму! Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

1 кг свежей смородины.

100 мл воды

800 г сахара

20 г пектина

Оборудование:

Кастрюля с толстым дном

Сито или марля

Банки для консервирования

Крышки для банок

Водяная баня (для стерилизации банок)

Пошаговая инструкция:

Тщательно промойте смородину и удалите ветки.

Переложите смородину в кастрюлю, добавьте | воду и доведите до кипения. Варите 7 минут, периодически снимая пену.

Дайте ягодной массе немного остыть. Затем протрите ее через сито или отцедите через несколько слоев марли. Полученный сок перелейте в чистую каструлю.

В сок добавьте сахар, предварительно смешанный с пектином. Тщательно перемешайте.

Довести смесь до кипения и варить в течение 5 минут, постоянно помешивая.

Разлейте горячее желе из стерилизованных банков.

Закройте банки стерилизованными крышками и переверните вверх дном. Укутайте тёплой ковдрой и оставьте до полного остывания.

Советы:

Для желе лучше использовать спелую, красную соковую смородину. Вы можете использовать как жидкий, так и порошковый пектин. Следуйте инструкциям на упаковке.

Перед использованием банки и крышки необходимо тщательно вымыть и простерилизовать. Хранение Готовое желе храните в темном прохладном месте.

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