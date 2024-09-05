Домашние будут в восторге: рецепт маринованных помидоров "под снегом"
Это классический рецепт маринованных помидоров с большим количеством чеснока, который создает эффект "снега" в банке. Такая закуска станет отличным дополнением к любому блюду. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Помидоры: 1 кг
- Чеснок: 100 г
- Для маринада на 1 литр воды:
- Сахар: 4 столовые ложки
- Соль: 2 столовые ложки
- Уксус 9%: 80 мл
- Лавровый лист: 6 шт.
- Перец черный горошком: 8 шт.
- Перец душистый горошком: 6 шт.
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Пошаговая инструкция:
- Помидоры тщательно вымыть. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке.
- Стерилизовать банки удобным для вас способом (в духовке, микроволновке или над паром). Крышки также простерилизованы.
- На дно стерилизованной банки положить по несколько лавровых листков и горошин перца. Плотно уложить помидоры в банки. Равномерно распределить натертый чеснок по банкам, создавая эффект "снега".
- Залить банки с помидорами кипятком вверх. Накрыть крышками и оставить на 15-20 минут.
- Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить сахар, соль, уксус и довести до кипения.
- Залить горячим маринадом банки с помидорами и чесноком. Закрутить стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
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