Домашние будут в восторге: рецепт маринованных помидоров 'под снегом'

Это классический рецепт маринованных помидоров с большим количеством чеснока, который создает эффект "снега" в банке. Такая закуска станет отличным дополнением к любому блюду. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Помидоры: 1 кг

Чеснок: 100 г

Для маринада на 1 литр воды:

Сахар: 4 столовые ложки

Соль: 2 столовые ложки

Уксус 9%: 80 мл

Лавровый лист: 6 шт.

Перец черный горошком: 8 шт.

Перец душистый горошком: 6 шт.

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Пошаговая инструкция:

Помидоры тщательно вымыть. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Стерилизовать банки удобным для вас способом (в духовке, микроволновке или над паром). Крышки также простерилизованы. На дно стерилизованной банки положить по несколько лавровых листков и горошин перца. Плотно уложить помидоры в банки. Равномерно распределить натертый чеснок по банкам, создавая эффект "снега". Залить банки с помидорами кипятком вверх. Накрыть крышками и оставить на 15-20 минут. Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить сахар, соль, уксус и довести до кипения. Залить горячим маринадом банки с помидорами и чесноком. Закрутить стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

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