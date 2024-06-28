Добавьте немного мяты: как закрыть вкусный компот из вишен на зиму

Душистый компот с насыщенным вишневым вкусом и освежающей мятной ноткой – настоящая находка для тех, кто любит консервировать. Приготовление компота из вишни и мяты не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.

Это не просто вкусный напиток, а настоящая витаминная бомба. Мята придает компоту невероятной свежести, прекрасно оттеняя насыщенный вкус вишни.

Мята придает компоту невероятной свежести, прекрасно оттеняя насыщенный вкус вишни.

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Ингредиенты:

Вишня – 2 кг

Сахар – 50-70 г (по вкусу)

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Вода – 2 л

Мята – 3-4 веточки

Приготовление:

Подготовьте банки. Тщательно вымойте банки и крышки с содой, простерилизуйте их удобным для вас способом.

Разделайте мяту. С веточек мяты оборвите листики и выложите их на дно банок.

Добавьте помытую вишню в банки. Вскипятите воду и залейте ягоды с мятой вверх. Накройте банки крышками и оставьте настаиваться на 15-20 минут.

Приготовьте сироп. Слейте настой из банок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Перемешайте, доведите до кипения и варите на медленном огне 5-7 минут. Залейте готовый сироп обратно в банки с ягодами, закройте плотно крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать под теплым одеялом.

Для разнообразия вкуса можно добавить к компоту другие ягоды или фрукты, например малину, персики, абрикосы.

Храните компот в темном прохладном месте.

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