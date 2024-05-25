Действительно ли нужно промывать гречку перед варкой: ответ экспертов

Существует распространенное мнение, что промывание гречневой крупы перед варкой является необходимым. Однако это не совсем так.

Промывание гречки важно, ведь она может содержать нежелательные примеси и маленькие камешки, которые лучше удалить до начала приготовления. Кроме того, если не промыть крупу, это может существенно повлиять на вкусовые качества готового блюда, отмечает UAportal.

Важно помнить, что в состав гречневой крупы входит фитиновая кислота, которая может влиять на усвоение питательных веществ. Если гречку не промыть перед употреблением, она теряет часть своих полезных свойств, ведь фитиновая кислота затрудняет усвоение микроэлементов, необходимых для здоровья.

Читайте также: Нужно ли сливать первый бульон во время варки супа

Чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, достаточно просто промыть гречку перед приготовлением. Это позволит сохранить все полезные элементы.

Процесс мытья гречки является достаточно простым: нужно промывать крупу под струей холодной воды до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной.

Замачивать гречки перед варкой не имеет необходимости. Для того чтобы готовая каша лучше раскрыла свой вкус, рекомендуется лишь слегка поджарить крупу на сковороде.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить ароматную гречневую кашу, которая будет не только вкусной, но и рассыпчатой с приятным ореховым ароматом.

Напомним, ранее эксперты рассказали, действительно ли нужно мыть мясо и яйца перед приготовлением.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !