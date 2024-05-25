Чи дійсно треба промивати гречку перед варінням: відповідь експертів

Існує поширена думка, що промивання гречаної крупи перед варінням є необхідним. Однак це не зовсім так.

Промивання гречки важливе, адже вона може містити небажані домішки та маленькі камінчики, які краще видалити до початку приготування. Крім того, якщо не промити крупу, це може суттєво вплинути на смакові якості готового блюда, зазначає UAportal.

Важливо пам’ятати, що до складу гречаної крупи входить фітинова кислота, яка може впливати на засвоєння поживних речовин. Якщо гречку не промити перед вживанням, вона втрачає частину своїх корисних властивостей, адже фітинова кислота ускладнює засвоєння мікроелементів, необхідних для здоров’я.

Читайте також: Чи потрібно зливати перший бульйон під час варіння супу

Щоб нейтралізувати фітинову кислоту, достатньо просто промити гречку перед приготуванням. Це дозволить зберегти всі корисні елементи.

Процес миття гречки є досить простим: потрібно промивати крупу під струменем холодної води до тих пір, поки вода не стане чистою і прозорою.

Замочувати гречки перед варінням не має необхідності. Для того, щоб готова каша краще розкрила свій смак, рекомендується лише злегка підсмажити крупу на сковороді.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати ароматну гречану кашу, яка буде не тільки смачною, але й розсипчастою з приємним горіховим ароматом.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чи дійсно потрібно мити м'ясо та яйця перед приготуванням.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!