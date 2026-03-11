Даже тогда был 'корректор': ученые узнали, как древние египетские писцы исправляли ошибки (фото)

Древние египетские религиозные рукописи обычно считают образцом высокого мастерства и точности. Однако новое исследование хорошо сохранившегося папируса показало, что даже опытные писцы более трех тысяч лет назад могли допускать ошибки и пытались их исправлять.

Об этом пишет Ancient Origins. Открытие сделали ученые во время подготовки к выставке "Сделано в Древнем Египте", которая проходит в Фитцвильямском музее и продлится до апреля 2026 года. В ходе исследования специалисты подробно изучили папирус, известный как Книга мертвых Рамоса. Эта рукопись была создана примерно между 1290 и 1278 годами до нашей эры для чиновника Рамоса, который был смотрителем королевских архивов.

При анализе исследователи заметили необычную деталь — плотный слой белого пигмента с обеих сторон изображения шакала. В древнеегипетской мифологии это животное связано с богом Вепваветом и часто изображалось в сценах путешествия души через Дуат.

По словам ученых, белую краску нанесли для смены контуров черной фигуры — ее сделали уже. Это свидетельствует о том, что первоначальное изображение могло показаться художникам или заказчику слишком широким, поэтому его решили скорректировать.

Старшая египтологиня музея Гелен Струдвик объяснила, что ситуация напоминает своеобразный давний "корректор": кто-то заметил, что шакал выглядит слишком массивным и художнику поручили исправить рисунок.

Чтобы узнать состав краски, ученые применили несколько современных методов анализа, среди которых инфракрасная рефлектография, рентгеновская флуоресцентная спектрометрия и трехмерная цифровая микроскопия.

Результаты показали, что корректирующий слой состоит из смеси хунтита и кальцита. Это отличается от других участков иллюстрации, где, например, одежда Рамоса была нарисована белой краской на основе только хунтита.

В пигменте также обнаружены следы орпимента — желтого минерала, содержащего мышьяк. По всей вероятности, его добавили для того, чтобы белый цвет лучше сочетался со светлым оттенком свежего папируса.

Впоследствии исследовательница заметила аналогичные следы исправлений и в других древнеегипетских рукописях. В частности, подобные коррекции обнаружили в папирусе Книга мертвых Нахта, хранящейся в Британский музей, а также в папирусе Юя из коллекции Египетский музей в Каире.

Это свидетельствует, что подобные поправки могли быть обычной практикой в мастерских, где старшие художники проверяли работу писарей и при необходимости вносили изменения.

Отдельное исследование, проведенное в 2026 году ученым Мохамед С. Хефни из Каирского университета, показало, что древние писцы использовали разные способы коррекции текстов.

Среди них:

изменение формы неправильно написанного знака;

обозначение ошибок красными чернилами;

использование точек или скобок вокруг ложных слов в более поздний, птолемеевский период.

Такие методы позволяли исправить неточности, не уничтожая саму рукопись.

Свиток Рамоса первоначально имел длину около 20 метров и состоял из нескольких соединенных между собой листов папируса. Его обнаружил в 1922 году британский археолог Уильям Флиндерс Петри во время раскопок в гробнице в древнеегипетском поселении Седмент.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Когда артефакт попал в музей, он состоял из сотни мелких фрагментов. Исследователям пришлось тщательно собрать их вместе, чтобы восстановить полную структуру документа.

Благодаря тому, что папирус в течение большей части прошлого века хранили в условиях защиты от света, он сохранился в очень хорошем состоянии.

Использование корректирующего пигмента свидетельствует о том, что древнеегипетские мастера предпочитали исправлять ошибки прямо на рукописи, а не создавать новый свиток. Это было гораздо экономнее, ведь изготовление папируса потребовало много времени и дорогих материалов.

Кроме того, находка показывает, насколько важной для древних египтян была Книга мертвых — религиозный текст, сопровождавший умершего человека в загробной жизни. Именно поэтому точность и внешний вид рукописи имели чрезвычайное значение.

Напомним, ученые раскрыли тайну Большого каньона на дне океана.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !