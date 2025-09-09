Человечество забудет, что такое морепродукты: ученые сделали нелестный прогноз по глобальному потеплению

Климатические изменения, продолжающие набирать обороты, могут привести к резкому сокращению морских ресурсов уже к концу этого столетия. Это значит, что для будущих поколений рыба может превратиться в роскошный деликатес, доступный далеко не каждому.

Океаны хоть и кажутся неисчерпаемыми, однако их экосистемы все больше страдают от деятельности человека. Исследователи из Национального центра экологического анализа и синтеза Калифорнийского университета в Сан-Франциско подсчитали, что общее влияние на уже серьезное океаны к 2050 году может удвоиться. Речь идет о потеплении воды, уменьшении рыбных запасов, поднятии уровня моря, подкислении и загрязнении. Об этом пишет The Current.

Читайте также: ": Было "заключено" в скале более 800 миллионов лет: ученые обрели уникальный вид воздуха

Хотя ученые не представили точных цифр, схожие оценки в прошлом году обнародовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По ее прогнозам, к середине столетия лов рыбы уменьшится по меньшей мере на 10%. К концу столетия, если глобальное потепление достигнет 3–4°C, потери могут составить 30% и более, что станет ударом для десятков стран мира.

В то же время, более оптимистичный сценарий, предусматривающий ограничение роста температуры до 1,5–2°C, обещает остановить сокращение морских запасов на уровне не более 10%. Однако даже такое развитие событий коснется практически всех стран планеты.

Ранее мы рассказывали, что ученые объяснили феномен исчезновений судов и самолетов в Бермудском треугольнике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!