Был набит сотнями амфор: в Италии обнаружили затонувший корабль 2400 лет (фото)

У южного побережья Италии археологи обнаружили уникальную находку — античный торговый корабль, пролежавший на дне моря более 2400 лет. Судно было обнаружено во время исследования акватории, которое проводилось перед строительством оффшорной ветровой электростанции.

Об этом сообщает The Cool Down. Затонувшее судно обнаружили в Ионическом море недалеко от коммуны Монастераче в провинции Реджо-Калабрия. По оценкам археологов, корабль датируется IV-V веками до н.э.

На его борту сохранились более 300 глиняных амфор, которые в античные времена использовали для транспортировки вина, оливкового масла, зерна и других товаров. Специалисты установили, что сосуды были изготовлены в разных мастерских Великой Греции и Сицилии. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о хорошо развитой торговой системе между греческими колониями, которые существовали на юге современной Италии.

Место аварии расположено недалеко от руин древнегреческого города Каулон, основанного еще до 700 года до нашей эры. Во время фотограммметрического исследования, проведенного в 2025 году, археологи зафиксировали две большие группы амфор, расположенные примерно в десяти метрах друг от друга. Ученые предполагают, что часть груза могло разнести морским дном современное траловое рыболовство, нарушившее целостность места кораблекрушения.

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По словам исследователей, находка стала важным материальным подтверждением активных торговых связей в Средиземноморье, о которых ранее свидетельствовали преимущественно исторические документы и отдельные археологические артефакты. "Груз такого масштаба демонстрирует, как активно обычные товары перемещались между общинами и насколько тесно были связаны экономики античного Средиземноморья", — отмечают исследователи. После обнаружения корабля компания Acciona Energia пересмотрела проект строительства оффшорной ветроэлектростанции, чтобы не повредить исторический памятник.

В то же время Министерство культуры Италии поддержало дальнейшие исследования. В ближайшее время археологи планируют подробно задокументировать место аварии, поднять наиболее уязвимые артефакты и провести их консервацию для дальнейшего изучения.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

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