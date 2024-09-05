Был бронированным и колючим: ученые нашли слизня, которому пол миллиарда лет (фото)

Международная группа исследователей, среди которых были ученые из Оксфордского университета, обнаружила уникальные окаменелости существа, жившего на Земле более 500 миллионов лет назад. Этот древний моллюск, названный Shishania aculeata, выглядел довольно необычно – его тело было покрыто колючками.

Находка, описанная в научном журнале Science, изменяет наши представления о том, как выглядели первые моллюски. Оказывается, предки современных слизней, осьминогов и других моллюсков были совсем не такими, как мы себе представляли раньше.

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Вместо традиционной раковины они имели крепкий хитиновый панцирь, усеянный острыми шипами. Это открытие противоречит предыдущим теориям об эволюции моллюсков и свидетельствует, что их предки имели гораздо более сложное строение, чем считалось ранее.

Shishania aculeata. Источник: Reconstruction by M. Cawthorne Shishania aculeata. Источник: Reconstruction by M. Cawthorne

Находка Shishania aculeata восполняет важный пробел в нашем понимании эволюции моллюсков, позволяя ученым составить более полную картину их развития.

Исследователи обнаружили окаменелость Shishania aculeata в Китае. С помощью современных методов анализа удалось детально изучить телосложение этого существа и сравнить его с другими видами моллюсков.

Ученые планируют продолжить исследование раннекембрийских отложений, чтобы найти новые окаменелости и получить еще больше информации об эволюции моллюсков. Это поможет лучше понять, как появились такие разнообразные формы жизни, как слизни, моллюски, кальмары и осьминоги.

Напомним, у берегов Британии нашли чрезвычайно редкого лобстера, который встречается раз в 100 миллионов.

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