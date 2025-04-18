Британский ученый сделал сенсационное открытие по поводу пирамиды Хеопса в Египте: о чем идет речь

Британский антрополог доктор Пол Уорнер сделал громкое заявление о том, что ему удалось обнаружить гробницу Иисуса Христа в тайной комнате под Большой пирамидой Гизы в Египте. По мнению ученого, погребение Иисуса расположено рядом с Ковчегом Завета — священной реликвией, в которой, согласно Библии, хранились каменные скрижали с Десятью заповедями. Обе святыни, по его утверждению, спрятаны в двойной пещере, доступ к которой перекрыт массивным каменным блоком.

В ходе исследований Южного прохода под пирамидой Хеопса Уорнер обратил внимание на подозрительную конструкцию за последним каменным блоком. Он убежден, что за ним прячутся рукотворные сооружения. Свое заключение ученый обосновывает полевыми работами и сканированием пирамиды. Об этом пишет The Sun.

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Чтобы найти вероятное место захоронения, Уорнер провел сравнительный анализ трех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Он также сопоставил упоминания Библии, Корана и шумерских табличек. Результаты его исследований показали, что упоминаемые в религиозных текстах "гора Синай", "гора Сион", "гора Елеонская", "гора Израиля" и даже "гора света", действительно могут быть метафорами, касающимися Великой пирамиды.

По мнению исследователя, именно в ее стенах Иисус мог произнести свою знаменитую Нагорную проповедь.

В настоящее время Уорнер выступает за демонтаж последнего каменного блока в Южном проходе, чтобы открыть доступ к загадочной пещере. По его словам, египетские власти согласились провести дополнительное сканирование территории в обмен на его наработки, однако до сих пор не выполнили обещанное. Поэтому он уже обратился за помощью даже к премьер-министру Ливана, надеясь сдвинуть ситуацию с места.

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