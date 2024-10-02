Без ГМО и красителей: как приготовить натуральный домашний кетчуп без уксуса на зиму
Конец сентября – время, когда хозяева уже собрали урожай со своих грядок, но теплая осень еще способствует росту овощей, и она продолжает радовать свежими томатами и перцами. Из этих овощей можно приготовить несколько банок домашнего кетчупа.
Особенно вкусным будет кетчуп чили без уксуса по рецепту фудблогерки Дарьи Дорошкевич. Для соуса понадобится 1 кг помидоров, болгарский и острый перцы, чеснок. Особенностью рецепта является добавление яблок, смягчающих остроту перца.
Вкус и остроту домашнего кетчупа можно регулировать солью или добавлением молотого красного перца.
Составляющие
- Томаты - 1 кг
- Красный болгарский перец – 200 г
- Яблоко – 300 г
- Красный перец чили – 1 шт.
- Гвоздика – 3 г
- Зубцы чеснока – 5 шт.
- Сахар – 50 г
- Каменная соль – 20 г
- Корица – 5 г
- Молотый мускатный орех – 5 г
- Лавровый лист – 2 г
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Процесс приготовления
Вымойте и нарежьте овощи и яблоки, очистите и разрежьте лук на четверти. Размельчите ингредиенты с помощью мясорубки или блендера, добавьте молотую гвоздику и перемешайте.
Перелейте смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите на малом огне 40 минут. Добавьте остальные ингредиенты и готовьте еще 15 минут.
Разлейте горячий кетчуп в стерилизованные банки, предварительно вынув лавровый лист. Закройте банки крышками и храните в прохладном темном месте.
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