Археологи в Египте обнаружили первую астрономическую обсерваторию (фото)

В Египте археологи совершили сенсационное открытие – первую астрономическую обсерваторию Древнего Египта. Это открытие позволяет заглянуть в научные знания и духовные практики древних Египтян.

Раскопки в древнем городе Буто привели археологов к уникальному L-образному сооружению, датированному VI веком до нашей эры. Сначала ее приняли за храм, но подробное исследование показало, что это была высокотехнологичная по своим меркам обсерватория, пишет Live Science.

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Солнечные часы и небесные карты

В обсерватории ученые обнаружили сложную систему для наблюдения за небесными телами. В частности, были найдены большие солнечные часы, которые позволяли определять время с высокой точностью. Кроме того, археологи обнаружили каменные карты с изображением движения небесных тел, что свидетельствует о глубоких астрономических знаниях египтян.

Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Находки из обсерватории. Источник: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Связь астрономии и религии

Обсерватория являлась не просто научной лабораторией, но и местом религиозных обрядов. На стенах были обнаружены изображения богов, связанных с астрономией и космосом. Это свидетельствует, что для египтян астрономия являлась неотъемлемой частью их религии.

Открытие обсерватории позволяет ученым лучше понять, как древние египтяне воспринимали мир и как они использовали свои знания о космосе для регулирования своей жизни. Это также подтверждает высокий уровень развития науки и технологий в Древнем Египте.

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