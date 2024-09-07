Археологи в Єгипті виявили першу астрономічну обсерваторію (фото)

У Єгипті археологи зробили сенсаційне відкриття – першу астрономічну обсерваторію Стародавнього Єгипту. Це відкриття дозволяє зазирнути в наукові знання та духовні практики давніх єгиптян.

Розкопки в стародавньому місті Буто привели археологів до унікальної L-подібної споруди, датованої VI століттям до нашої ери. Спочатку її прийняли за храм, але детальне дослідження показало, що це була високотехнологічна за своїми мірками обсерваторія, пише Live Science.

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Сонячні годинники та небесні карти

Усередині обсерваторії вчені виявили складну систему для спостереження за небесними тілами. Зокрема, був знайдений великий сонячний годинник, який дозволяв визначати час з високою точністю. Крім того, археологи виявили кам'яні карти з зображенням руху небесних тіл, що свідчить про глибокі астрономічні знання єгиптян.

Знахідки з обсерваторії. Джерело: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Знахідки з обсерваторії. Джерело: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Знахідки з обсерваторії. Джерело: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Знахідки з обсерваторії. Джерело: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Знахідки з обсерваторії. Джерело: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Знахідки з обсерваторії. Джерело: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Зв'язок астрономії і релігії

Обсерваторія була не просто науковою лабораторією, а й місцем релігійних обрядів. На стінах були знайдені зображення богів, пов'язаних з астрономією та космосом. Це свідчить про те, що для єгиптян астрономія була невіддільною частиною їхньої релігії.

Відкриття обсерваторії дозволяє вченим краще зрозуміти, як стародавні єгиптяни сприймали світ і як вони використовували свої знання про космос для регулювання свого життя. Це також підтверджує високий рівень розвитку науки і технологій в Стародавньому Єгипті.

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