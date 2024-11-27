Археологи обнаружили в Италии уникальную базилику 4 века н.э: являлась первым символом завоевания Верхней Италии.

Австрийские исследователи совершили поразительное археологическое открытие - обнаружили раннюю христианскую базилику в древнем городе Аквилея, расположенном в Италии.

Аквилея, основанная в 181 году до нашей эры как римская военная колония, имела стратегическое значение. Город располагался на важном торговом пути и в 1998 году был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые провели комплексные геофизические исследования, в результате которых обнаружили церковное сооружение IV века. Базилика со временем превратилась в масштабное трехновое здание с трансептом.

По словам исследователя Стефана Гроха, архитектура базилики демонстрирует выразительные параллели с Восточной Римской Империей. Сооружение имеет характерные черты, характерные для храмов от Египта до Турции и Балканского региона.

Базилика, вероятно, служила не только религиозным центром, но и символизировала византийскую экспансию при императоре Юстиниане I. Ориентированная на southeast, она рассматривалась как ответ на изгнание арианских готов.

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Интересные факты

– Базилику, вероятно, построили для восстановления католической веры

- Город пережил нашествие Аттилы

- Архитектурный план постройки оказал настолько значительное влияние, что подобные церкви появились даже в Австрии.

Исследование показало, что ancient базилика является уникальным свидетельством сложных геополитических и религиозных процессов раннего средневековья.

Ученые продолжают изучать эту archaeological находку, которая расширяет наше понимание христианской культуры и византийской архитектуры того периода.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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