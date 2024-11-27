Археологи виявили в Італії унікальну базиліку 4 століття н.е: була першим символом завоювання Верхньої Італії

Австрійські дослідники здійснили вражаюче археологічне відкриття - виявили ранню християнську базиліку в стародавньому місті Аквілея, яке розташоване в Італії.

Аквілея, заснована 181 року до нашої ери як римська військова колонія, мала стратегічне значення. Місто розташовувалося на важливому торговельному шляху та в 1998 році було визнане ЮНЕСКО об'єктом Всесвітньої спадщини. Про це пише Interesting Engineering.

Науковці провели комплексні геофізичні дослідження, внаслідок яких виявили церковну споруду IV століття. Базиліка з часом перетворилася на масштабну тринавову будівлю з трансептом.

За словами дослідника Стефана Гроха, архітектура базиліки демонструє виразні паралелі зі Східною Римською Імперією. Споруда має характерні риси, притаманні храмам від Єгипту до Туреччини та Балканського регіону.

Базиліка, ймовірно, слугувала не лише релігійним центром, але й символізувала візантійську експансію за часів імператора Юстиніана I. Орієнтована на southeast, вона розглядалася як відповідь на вигнання аріанських готів.

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Цікаві факти

- Базиліку, ймовірно, збудували для відновлення католичної віри

- Місто пережило навалу Аттіли

- Архітектурний план споруди мав настільки значний вплив, що подібні церкви з'явилися навіть в Австрії

Дослідження показало, що ancient базиліка є унікальним свідченням складних геополітичних і релігійних процесів раннього середньовіччя.

Науковці продовжують вивчати цю archaeological знахідку, яка розширює наше розуміння християнської культури та візантійської архітектури того періоду.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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